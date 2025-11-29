مدیرعامل شرکت آبمنطقهای قزوین خبر داد؛
افزایش حقابه 13500 هکتار باغ از محل تعدیل پروانه چاههای کشاورزی
مدیرعامل شرکت آبمنطقهای استان قزوین گفت: تعیین تکلیف چاههای فرم یک فاقد پروانه را در دست اجرا داریم و قرار است از محل حجم آب صرفهجویی شده ناشی از تعدیل چاههای کشاورزی مجاز به 13 هزار و 500 هکتار باغ که دارای چاه فرم یک هستند، آب بیشتری تخصیص پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، منصور ستوده عصر امروز در جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان قزوین با اشاره به اینکه بسیاری از پروانههای چاههای کشاورزی مربوط به 50 تا 60 سال قبل است، گفت: در گذشته شرایط آبی استان به شکل امروز نبود و وضعیت بارندگی نیز متفاوت بود.
وی افزود: پروانههایی که در دست کشاورزان است، بیشتر با ارقام و حجمهای بالای آب صادر شدهاند، در حالی که امروزه چنین آبهایی در دسترس نیست.
دبیر کارگروه سازگاری با کمآبی استان قزوین با تأکید بر کاهش آبدهی چاهها به دلیل افزایش تعداد آنها و افت سطح آبهای زیرزمینی گفت: در همین راستا موضوع اصلاح پروانهها متناسب با آبدهی فعلی چاهها و همچنین تعدیل آن بر اساس محدودههای مطالعاتی، در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.
ستوده عنوان کرد: در بحث تعدیل و اصلاح پروانه چاههای کشاورزی حدود 2400 حلقه چاه کشاورزی دایر که مشمول این طرح میشدند، در دستور کار قرار گرفتند و تقریباً 1982 حلقه از این چاهها اصلاح و تعدیل شدند.
وی تصریح کرد: در نتیجه این اصلاح و تعدیل، میزان آبی که هماکنون باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد، بر اساس پروانههای جدید خواهد بود. برای مثال، اگر سابق بر این پروانهای برای یک میلیون متر مکعب آب صادر شده بود، اکنون این میزان ممکن است به 500 هزار متر مکعب کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت آبمنطقهای استان قزوین هدف از این اقدام را مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و هدایت کشاورزان به سمت تغییر الگوی کشت عنوان کرد و گفت: با کاهش آبی که در اختیار کشاورزان قرار میگیرد، لازم است نوع محصولات کشاورزی نیز متناسب با این تغییر، اصلاح شود.
ستوده به موضوع چاههای فرم یک اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف چاههای فرم یک فاقد پروانه را در دست اجرا داریم و قرار است از محل حجم آب صرفهجویی شده ناشی از تعدیل چاههای کشاورزی مجاز به 13 هزار و 500 هکتار باغ که دارای چاه فرم یک هستند، آب بیشتری تخصیص پیدا کند، این میزان از 25 متر مکعب در شبانهروز به 3500 متر مکعب در هکتار افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین مشکل مربوط به چاههای فرم یک در شهرستانهای بوئینزهرا و تاکستان است که با افت بیشتر سطح آب زیرزمینی روبهرو هستند.
دبیر کارگروه سازگاری با کمآبی استان در بخش دیگری از سخنانش به چالشهای حوزه آب در استان اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل ما در حوزه آب، تخصیصهایی است که در گذشته به افرادی داده شده که اهلیت و توانایی لازم را ندارند؛ این افراد گاهی مجوز آب را خرید و فروش میکنند در حالی که سرمایهگذاران واجد شرایط برای دریافت تخصیص با مشکل روبهرو هستند.
ستوده با اشاره به پلمب برخی چاهها بیان کرد: ما بسیاری از چاهها را پلمب کردیم، اما به دلیل بحث اعتراضات و تصمیم شورای تأمین، مجبور شدیم برخی از آنها را باز کنیم؛ راهکارهایی نیز از طریق تهران پیگیری شده است و امیدواریم با تصویب گزارشهای ارائهشده، بتوانیم این موارد را در استان پیگیری کنیم.