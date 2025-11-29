به گزارش خبرنگار ایلنا، خالد جنگجو، در گفت و گو با خبرنگاران، بیان کرد: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، طی این مدت شاهد رشد پویا در حوزه تجارت خارجی بودیم.

به گفته جنگجو، در این دوره بیش از ۲ میلیون و ۹۸۴ هزار تن کالا به ارزش حدود ۲ میلیارد دلار از گمرکات استان صادر شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد از نظر ارزش و ۴۲ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.

وی افزود: شمش فولادی، کاتد مسی، مصنوعات پلاستیکی، شمش مسی و میلگرد آجدار از مهم‌ترین اقلام صادراتی استان بوده‌اند.

حنگجو ادامه داد: همچنین ۱ میلیون و ۸۱۸ هزار تن کالای صادراتی اظهارشده در سایر گمرکات کشور از مرزهای استان ترخیص و صادر شده است.

ناظر گمرکات استان درباره وضعیت واردات نیز گفت:در هشت ماه گذشته بیش از ۲۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۷۳۱ میلیون دلار شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای از گمرکات استان وارد کشور شده است.

جنگجو مرزهای بازرگان و پیرانشهر را از مهم‌ترین محورهای مبادلات تجاری استان برشمرد و گفت:مرز بازرگان ۳۷ درصد و مرز پیرانشهر ۱۳ درصد از کل صادرات و واردات استان را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته وی، گمرک ارومیه نیز با ۲۵ درصد سهم در میان گمرکات داخلی استان رتبه نخست را دارد.

جنگجو با اشاره به توسعه سامانه‌های الکترونیکی و تسهیل فرآیندهای گمرکی، تأکید کرد:هدف ما افزایش سرعت تردد کالا، گسترش صادرات غیرنفتی و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تجارت خارجی کشور است.

وی در پایان از تلاش کارکنان گمرکات استان قدردانی کرد و گفت: آمارهای ثبت‌شده می‌تواند انگیزه‌ای برای برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و ادامه مسیر رشد باشد.

