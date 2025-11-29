خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل هواشناسی استان خبر داد:

وقوع ناپایداری‌های جوی در استان اردبیل

وقوع ناپایداری‌های جوی در استان اردبیل
کد خبر : 1720614
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل به تشدید آلودگی هوا و وقوع ناپایداری‌های جوی در روزهای پیش رو اشاره کرده و گفت: به دلیل وارونگی دما، آلودگی هوا در اردبیل تشدید شده است. این شرایط با وقوع ناپایداری‌های جوی در روزهای آینده تغییر پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، مجید کوهی افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی (لایه مرزی) به‌ دلیل حاکمیت پرفشار، سرمایش سریع سطح زمین و کاهش سرعت باد در ساعات شبانه و اوایل صبح در شهر اردبیل شرایط وارونگی و سکون جو برقرار است و در نتیجه احتمال تجمع آلاینده‌ها افزایش می‌یابد.

وی به فرایند انباشت آلودگی‌ها در بازه زمانی روز و پراکنده شدن آنها در بازه زمانی شب اشاره کرده و ادامه داد: در این شرایط در طول روز با گرم‌ شدن سطح زمین و افزایش سرعت باد، تهویه جوی انجام می‌شود. آلودگی‌های انباشته‌ شده در روز، در طول شب به‌ تدریج پراکنده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اظهار داشت: امروز 8 آذر ماه آسمان نیمه ابری بود و وزش باد ملایم به وقوع پیوست. روز یکشنبه 9 آذر ماه و به‌ ویژه روز دوشنبه 10 آذر ماه با وزش بادهای جنوبی دمای هوا در سطح استان اردبیل به طور نسبی افزایش خواهد یافت.

کوهی تصریح کرد: عصر سه‌شنبه 11 آذر ماه با نفوذ یک سامانه به نسبت ناپایدار به تدریج بر میزان ابرها و سرعت وزش باد افزوده شده و تا اواخر روز چهارشنبه 12 آذر ماه در مناطقی از استان مه موقت، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش خفیف برف پیش‌بینی می‌شود.

وی به وضعیت جوی و هواشناسی استان اردبیل در روز شنبه 8 آذر ماه اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: آسمان اردبیل امروز صاف تا قسمتی ابری بود، سرعت وزش باد 3 کیلومتر بر ساعت ارزبایی شده بود و دمای هوا نیز در این استان 9 درجه سانتی‌گراد بالای صفر بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های اردبیل در روز جاری اشاره داشته و اضافه کرد: با تصمیم کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اردبیل و در پی آلودگی هوای ناشی از وارونگی دما، مدارس و دانشگاه‌های شهر اردبیل امروز 8 آذر ماه تعطیل اعلام شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود