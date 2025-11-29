مدیرکل هواشناسی استان خبر داد:
وقوع ناپایداریهای جوی در استان اردبیل
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل به تشدید آلودگی هوا و وقوع ناپایداریهای جوی در روزهای پیش رو اشاره کرده و گفت: به دلیل وارونگی دما، آلودگی هوا در اردبیل تشدید شده است. این شرایط با وقوع ناپایداریهای جوی در روزهای آینده تغییر پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مجید کوهی افزود: بر اساس نقشههای هواشناسی (لایه مرزی) به دلیل حاکمیت پرفشار، سرمایش سریع سطح زمین و کاهش سرعت باد در ساعات شبانه و اوایل صبح در شهر اردبیل شرایط وارونگی و سکون جو برقرار است و در نتیجه احتمال تجمع آلایندهها افزایش مییابد.
وی به فرایند انباشت آلودگیها در بازه زمانی روز و پراکنده شدن آنها در بازه زمانی شب اشاره کرده و ادامه داد: در این شرایط در طول روز با گرم شدن سطح زمین و افزایش سرعت باد، تهویه جوی انجام میشود. آلودگیهای انباشته شده در روز، در طول شب به تدریج پراکنده میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اظهار داشت: امروز 8 آذر ماه آسمان نیمه ابری بود و وزش باد ملایم به وقوع پیوست. روز یکشنبه 9 آذر ماه و به ویژه روز دوشنبه 10 آذر ماه با وزش بادهای جنوبی دمای هوا در سطح استان اردبیل به طور نسبی افزایش خواهد یافت.
کوهی تصریح کرد: عصر سهشنبه 11 آذر ماه با نفوذ یک سامانه به نسبت ناپایدار به تدریج بر میزان ابرها و سرعت وزش باد افزوده شده و تا اواخر روز چهارشنبه 12 آذر ماه در مناطقی از استان مه موقت، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش خفیف برف پیشبینی میشود.
وی به وضعیت جوی و هواشناسی استان اردبیل در روز شنبه 8 آذر ماه اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: آسمان اردبیل امروز صاف تا قسمتی ابری بود، سرعت وزش باد 3 کیلومتر بر ساعت ارزبایی شده بود و دمای هوا نیز در این استان 9 درجه سانتیگراد بالای صفر بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل به تعطیلی مدارس و دانشگاههای اردبیل در روز جاری اشاره داشته و اضافه کرد: با تصمیم کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اردبیل و در پی آلودگی هوای ناشی از وارونگی دما، مدارس و دانشگاههای شهر اردبیل امروز 8 آذر ماه تعطیل اعلام شده بود.