به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی ظهر امروز در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به تحلیل ارائه‌‌شده از وضعیت شبکه بانکی گفت: براساس گزارش‌های ارایه‌ شده، استان قزوین در پرداخت تسهیلات بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و این یک نقطه قوت است، اما در واقع حوزه سپرده‌های استان جایگاه مناسبی ندارد و باید برای افزایش نقدینگی بانک‌ها اقدام جدی انجام شود.

صفی‌خانی یادآور شد: در نخستین نشست با مدیران بانکی، از تمامی بانک‌ها خواستیم تا برنامه عملیاتی خود را برای افزایش حجم سپرده‌ها ارایه دهند، چرا که معتقدیم هرقدر نقدینگی بانک‌ها بالاتر برود قدرت مانور آنها نیز بیشتر شده و تسهیلات هدفمندتری به واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین با بیان اینکه بخش قابل‌ توجهی از منابع بانکی توسط برخی بدهکاران بزرگ بلوکه شده ، تصریح کرد: تعدادی از افراد به‌ طور حرفه‌ای منابع بانک‌ها را در اختیار گرفته و بازپرداخت نمی‌کنند که این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی استان تبدیل شده و باید بدون هرگونه اغماض و چشم‌ پوشی با آن برخورد شود.

وی خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، خاطرنشان کرد: هرچه سریع‌تر کمیته وصول مطالبات را تشکیل دهید و این کار باید به طور جدی پیگیری شود و گزارش آن نیز به‌ صورت منظم در جلسات ارایه شود.

به گفته صفی‌خانی، ضروری است در ابتدای هر جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها هرچند مختصر، تحلیل وضعیت منابع، مصارف و مطالبات بانکی ارایه شود تا این روند به طور دایم به‌روزرسان شود تا در نهایت تصمیم‌گیری‌ها نیز اثرگذارتر باشد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین در ادامه با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی جدید، تاکید کرد: بارها تاکید شده که بایستی به سراغ ابزارهای نوین مالی برویم، چون بانک‌ها باید بتوانند از اعتبارات ملی و مدل‌های مالی جدید برای حمایت از واحدهای اقتصادی استان استفاده کنند و این نوع اقدامات به‌ عنوان خدمت ارزشمند شبکه بانکی در توسعه تولید استان ثبت شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم در جلسات آینده، هر بانکی که توانسته فراتر از سپرده‌های موجود و نقدینگی استان، از مسیرهای نوین تسهیلات جدید جذب کند، معرفی و مورد تشویق قرار گیرد.

صفی‌خانی در خصوص اعتبارات تخصیص یافته برای پیشبرد طرح‌ها نیز یادآور شد: ریاست جمهور با بانک‌ها تفاهم نامه امضا کردند و باید بتوانیم از تسهیلات بانکی نتیجه مطلوبی را شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: 28.5 همت منابع تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری که در اختیار بانک‌های استان قرار دارد که بایستی 5 تا 10 برابر ارزش افزوده داشته باشد و اینگونه نباشد که تسهیلات ارایه دهیم و هیچ ارزش افزوده اقتصادی برای استان را شاهد نباشیم.

