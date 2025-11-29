به گزارش ایلنا، ​مسعود عابد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مرکز ارتباطات اورژانس استان در بازه زمانی یکم تا ٧ آذر، شاهد ثبت ٦ هزار و ٣٠ ماموریت بوده است که از این تعداد یک هزار و ٣٤٣ مورد حوادث ترافیکی و ٨٨٣ مورد حوادث غیرترافیکی مانند مشکلات قلبی و مغزی، مسمومیت و سایر آسیب‌دیدگی‌‌ها بود که این آمار گویای گستردگی فعالیت، تلاش بی‌وقفه و تعهد شبانه ‌روزی پرسنل اورژانس در ارائه خدمات پیش ‌بیمارستانی به مردم استان است.

وی در ادامه افزود: در این تعداد ماموریت ٢ هزار و ٧٩٧ نفر از مصدومان و بیماران پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و به‌منظور دریافت خدمات تخصصی‌‌تر، به مراکز درمانی و بیمارستان‌‌های سطح استان انتقال داده شده‌‌اند و همچنین ٢ هزار و ٣٤۵ نفر نیز در محل وقوع حادثه از خدمات اورژانس بهره‌‌مند شده و اقدامات اولیه درمانی برای آن‌‌ها انجام شده است و در میان حوادث ترافیکی ٢٠ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

‌رئیس مرکز اورژانس استان فارس به حجم بالای تماس‌های تلفنی برقرار شده با مرکز ارتباطات اورژانس استان اشاره کرد و گفت: در طول این یک هفته ٢٠ هزار و ٣۵٤ تماس تلفنی با مراکز دیسپچ اورژانس استان برقرار شده است که این حجم عظیم از تماس ‌ها، بیانگر اعتماد و اطمینان بالای مردم به خدمات اورژانس و همچنین نشان ‌دهنده نیاز روزافزون آن ‌ها به دریافت خدمات فوریت پزشکی است.‌

عابد تصریح کرد: در میان این تماس‌ها تعداد ٧٩٨ تماس مزاحمت تلفنی نیز به ثبت رسیده است؛ این تماس‌‌های غیرضروری و مزاحمت ‌آمیز، ضمن ایجاد اخلال و کندی در روند خدمت‌‌رسانی به بیماران و مصدومان واقعی که نیازمند کمک فوری هستند، باعث هدر‌رفتن منابع مالی و انرژی کارکنان اورژانس می‌شود.‌

وی با تقدیر از فداکاری و مهارت کم‌‌نظیر کارشناسان فوریت‌های پزشکی از ۵ موفقیت برجسته نیز در هفته گذشته خبر داد و گفت: در عملیات‌های سریع و دقیق، تیم اورژانس با واکنش به ‌موقع و اجرای احیای قلبی (CPR) استاندارد، جان ۵ بیمار را از چنگال مرگ نجات‌دادند؛ این موفقیت‌ها نمونه درخشان هماهنگی تیم، تسلط بر پروتکل ‌های درمان و پشتکار بی‌‌وقفه در شرایط حساس بوده است.

‌رئیس مرکز اورژانس استان فارس در ادامه به نقش مهم اورژانس هوایی فارس اشاره کرده و افزود: اورژانس هوایی استان نیز در این مدت با انجام ۵ سورتی پرواز امدادی، به یاری ۵ بیمار و مصدوم که نیازمند انتقال سریع و فوری به مراکز درمانی مجهز بودند شتافته و با حمایت درمانی پیشرفته، به بیمارستان‌های تخصصی منتقل شده‌اند.

