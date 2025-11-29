خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در هفت روز گذشته؛

٢٠ نفر بر اثر شدت حوادث جاده‌ای فارس جان‌باختند

٢٠ نفر بر اثر شدت حوادث جاده‌ای فارس جان‌باختند
کد خبر : 1720503
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس استان فارس، گفت: در حوادث ترافیکی هفت روز گذشته متاسفانه ٢٠ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از‌دست‌دادند.

به گزارش ایلنا، ​مسعود عابد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مرکز ارتباطات اورژانس استان در بازه زمانی یکم تا ٧ آذر، شاهد ثبت ٦ هزار و ٣٠ ماموریت بوده است که از این تعداد یک هزار و ٣٤٣ مورد حوادث ترافیکی و ٨٨٣ مورد حوادث غیرترافیکی مانند مشکلات قلبی و مغزی، مسمومیت و سایر آسیب‌دیدگی‌‌ها بود که این آمار گویای گستردگی فعالیت، تلاش بی‌وقفه و تعهد شبانه ‌روزی پرسنل اورژانس در ارائه خدمات پیش ‌بیمارستانی به مردم استان است.

وی در ادامه افزود: در این تعداد ماموریت ٢ هزار و ٧٩٧ نفر از مصدومان و بیماران پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی و به‌منظور دریافت خدمات تخصصی‌‌تر، به مراکز درمانی و بیمارستان‌‌های سطح استان انتقال داده شده‌‌اند و همچنین ٢ هزار و ٣٤۵ نفر نیز در محل وقوع حادثه از خدمات اورژانس بهره‌‌مند شده و اقدامات اولیه درمانی برای آن‌‌ها انجام شده است و در میان حوادث ترافیکی ٢٠ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

‌رئیس مرکز اورژانس استان فارس به حجم بالای تماس‌های تلفنی برقرار شده با مرکز ارتباطات اورژانس استان اشاره کرد و گفت: در طول این یک هفته ٢٠ هزار و ٣۵٤ تماس تلفنی با مراکز دیسپچ اورژانس استان برقرار شده است که این حجم عظیم از تماس ‌ها، بیانگر اعتماد و اطمینان بالای مردم به خدمات اورژانس و همچنین نشان ‌دهنده نیاز روزافزون آن ‌ها به دریافت خدمات فوریت پزشکی است.‌

عابد تصریح کرد: در میان این تماس‌ها تعداد ٧٩٨ تماس مزاحمت تلفنی نیز به ثبت رسیده است؛ این تماس‌‌های غیرضروری و مزاحمت ‌آمیز، ضمن ایجاد اخلال و کندی در روند خدمت‌‌رسانی به بیماران و مصدومان واقعی که نیازمند کمک فوری هستند، باعث هدر‌رفتن منابع مالی و انرژی کارکنان اورژانس می‌شود.‌

وی با تقدیر از فداکاری و مهارت کم‌‌نظیر کارشناسان فوریت‌های پزشکی از ۵ موفقیت برجسته نیز در هفته گذشته خبر داد و گفت: در عملیات‌های سریع و دقیق، تیم اورژانس با واکنش به ‌موقع و اجرای احیای قلبی (CPR) استاندارد، جان ۵ بیمار را از چنگال مرگ نجات‌دادند؛ این موفقیت‌ها نمونه درخشان هماهنگی تیم، تسلط بر پروتکل ‌های درمان و پشتکار بی‌‌وقفه در شرایط حساس بوده است.

‌رئیس مرکز اورژانس استان فارس در ادامه به نقش مهم اورژانس هوایی فارس اشاره کرده و افزود: اورژانس هوایی استان نیز در این مدت با انجام ۵ سورتی پرواز امدادی، به یاری ۵ بیمار و مصدوم که نیازمند انتقال سریع و فوری به مراکز درمانی مجهز بودند شتافته و با حمایت درمانی پیشرفته، به بیمارستان‌های تخصصی منتقل شده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود