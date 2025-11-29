پیمانکار متخلف محور فریدونکنار _ بابلسر به جبران خسارت محکوم شد

به گزارش ایلنا، سیدغلامحسین اصغری روز شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی فریدونکنار، گفت: با توجه به حفاری و نصب تابلوی غیرمجاز در محور فریدونکنار-بابلسر، با پیمانکار برخورد قانونی شده و وضعیت موجود باید به وضع سابق بازگردد.

دادستان فریدونکنار همچنین از صدور دستور قضایی برای تخریب دوباب واحد تجاری محور فریدونکنار-بابلسر خبر داد و افزود: با هرگونه ساخت وساز غیرمجاز در این شهرستان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

اصغری در ادامه بر لزوم تسریع در اجرا و تکمیل پروژه زیرگذرهای محور کمربندی شرقی جهت تردد وسایل نقیله و بستن بریدگی های غیرمجاز در ورودی محور سوته تاکید و خاطرنشان کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و به منظور جلوگیری از خطرات جانی و تصادفات، دادستانی فریدوکنار با متخلفین این حوزه برخورد قانونی خواهد داشت.

دادستان فریدونکنار با اشاره به صدور دستور قضایی برای آزادسازی حریم قانونی راه در محور کمربندی شرقی به سمت میدان درنا (ضلع شمالی) تا فاصله ۱۲.۵ متر از آکس جاده، افزود: تکمیل پروژه روشنایی محور کمربندی شرقی توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران در راستای حفظ حقوق عامه، مورد توجه و پیگیری ویژه دستگاه قضایی در شهرستان قرار دارد.

اصغری همچنین بر لزوم ایمن سازی و رنگ آمیزی پل های عابر پیاده محور فریدونکنار-بابلسر، نصب تابلو ایمنی مدارس در ورودی هنرستان حجت در کمربندی شرقی و جمع‌آوری کانکس‌های غیر مجاز محور فریدونکنار-بابلسر تاکید کرد.

