هوای تبریز برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۳۴ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.

کارشناسان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می‌کنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

کلان شهر ۲ میلیون نفری تبریز در یک هفته اخیر شاهد آلودگی هوا در درجات مختلف بوده که زندگی و تردد برای ساکنان آن را دشوار کرده است.

مجموعه مدیریتی استان برای کاهش تبعات و آسیب های الودگی هوای کلان شهر تبریز در این مدت، تصمیماتی همچون تعطیلی و مجازی شدن فعالیت های آموزشی و ادارات و توقف مازوت سوزی در نیروگاه حرارتی تبریز را اتخاذ کرده اند.

گفته می شود بروز پدیده وارونگی هوا در کنار نبود بارش برف و باران باعث تداوم آلودگی هوا در آذربایجان شرقی شده است.

انتهای پیام/