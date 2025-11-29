تشکیل پرونده قضایی و احضار کارمند متخلف بیمارستان صیاد به دادسرای گرگان / تفهیم اتهام سرقت تجهیزات بیمارستانی

به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقی‌نژاد گفت: پرونده کارمند متخلف بیمارستان صیادشیرازی گرگان در پی سرقت تانکرهای دوقلوی سختی‌گیر این بیمارستان تشکیل شد. کارمند متخلف به دادسرا احضار و اتهام سرقت مستوجب تعزیر به وی تفهیم شد.

دادستان مرکز استان گفت: این کارمند بیمارستان بدون هماهنگی و بر خلاف ضوابط قانونی، تانکرهای دوقلوی سختی‌گیر بیمارستان را از محل خارج کرده و به عنوان تجهیزات اسقاطی فروخته است.

چندی پیش خبری مبنی بر سرقت تجهیزات بیمارستان صیاد گرگان منتشر شده بود.

