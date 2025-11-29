درگیری خانوادگی منجر به مرگ ۳ نفر در بندرعباس شد

به گزارش ایلنا از بندرعباس، سرهنگ علی‌اکبر مرادی با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۹ شامگاه هفتم آذرماه، گزارشی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره تیراندازی منجر به فوت در یکی از محلات بندرعباس دریافت شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی با سلاح گرم، همسر ۳۰ ساله خود را به قتل رسانده و فرد دیگری حدود ۴۵ ساله نیز که با آثار چاقوخوردگی و تیرخوردگی در محل حضور داشت، جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی بندرعباس ادامه داد: در بازرسی از محل حادثه یک قبضه سلاح کمری جنگی کشف شد و با بررسی‌های تخصصی پلیس آگاهی، پزشکی قانونی و حضور دادستان در صحنه مشخص شد عامل اصلی حادثه، پس از قتل همسر و فرد حاضر در منزل، با همان سلاح اقدام به خودکشی کرده است.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: پیگیری قضایی و پلیسی برای روشن شدن انگیزه و سایر ابعاد پنهان این حادثه ادامه دارد.

وی همچنین گفت: اجساد قربانیان به پزشکی قانونی منتقل شده و دو دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ و تیبا متعلق به مقتولان برای بررسی بیشتر توقیف و به کلانتری منتقل شد.

انتهای پیام/