محکوم تحت تعقیب، در چنگال پلیس شوش
جانشین انتظامی شوش از دستگیری محکوم تحت تعقیب مراجع قضائی به اتهام سرقت مسلحانه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در پی رسیدگی به پرونده محکومان متواری توسط ماموران انتظامی، فردی که به اتهام سرقت مسلحانه محکوم شده و متواری بود، مورد شناسایی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی پس از بکارگیری منابع و مخبرین باتوجه به اینکه متهم متواری بوده با اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، متهم را شناسایی و در یک عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
سرهنگ دادوند در ادامه بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم ۲ قبضه سلاح جنگی، یک قبضه سلاح شکاری، ۴ تیغه خشاب، ۱۷۰ عدد فشنگ جنگی، ۱۲ عدد فشنگ شکاری کشف شد. متهم پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.