محکوم تحت تعقیب، در چنگال پلیس شوش

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در پی رسیدگی به پرونده محکومان متواری توسط ماموران انتظامی، فردی که به اتهام سرقت مسلحانه محکوم شده و متواری بود، مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی پس از بکارگیری منابع و مخبرین باتوجه به اینکه متهم متواری بوده با اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، متهم را شناسایی و در یک عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ دادوند در ادامه بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم ۲ قبضه سلاح جنگی، یک قبضه سلاح شکاری، ۴ تیغه خشاب، ۱۷۰ عدد فشنگ جنگی، ۱۲ عدد فشنگ شکاری کشف شد. متهم پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

انتهای پیام/