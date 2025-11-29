خبرگزاری کار ایران
جزئیات آلودگی هوا در شهرهای خوزستان/هویزه در وضعیت بسیار ناسالم

سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان دهنده وضعیت بنفش آلودگی هوا در هویزه و وضعیت قرمز و نارنجی در ۱۷ شهر دیگر است.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح امروز شنبه بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت هوای شهر هویزه با شاخص ۲۳۹ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد.

همچنین شهر اهواز با شاخص ۱۹۲، آغاجاری ۱۷۱، اندیمشک ۱۵۶، بهبهان ۱۵۶، کارون ۱۷۳، دزفول ۱۵۴، سوسنگرد ۱۸۵، شوشتر ۱۹۷ و ماهشهر ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد.

هوای شهر آبادان با شاخص ۱۴۴، باغملک ۱۴۲، خرمشهر ۱۴۳، رامهرمز ۱۲۳، لالی ۱۱۴، مسجدسلیمان ۱۱۶، ملاثانی ۱۲۴ و هفتکل ۱۴۲ برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد.

در این مدت وضعیت هوا در شهر‌های امیدیه، اندیکا، ایذه، شادگان و شوش به علت نبود آلودگی، قابل قبول گزارش شده است.

هوای شهر دزپارت با شاخص زیر ۵۰ پاک و سالم است.

