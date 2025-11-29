خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف 18 هزار نخ سیگار قاچاق در بابل

کشف 18 هزار نخ سیگار قاچاق در بابل
کد خبر : 1720387
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف 18 هزار نخ سیگار قاچاق در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی داداش تبار با اعلام این خبر بیان داشت: مأموران پلیس اماکن و کلانتری 13 در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی قضائی از مغازه‌ها و اماکن تجاری این شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از مغازه‌های و اماکن تجاری مذکور 18 هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ داداش تبار ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیسی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت‌طلب و قانون‌گریز، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی 110 اعلام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی