کشف 18 هزار نخ سیگار قاچاق در بابل
فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف 18 هزار نخ سیگار قاچاق در آن شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی داداش تبار با اعلام این خبر بیان داشت: مأموران پلیس اماکن و کلانتری 13 در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی قضائی از مغازهها و اماکن تجاری این شهرستان بازدید کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از مغازههای و اماکن تجاری مذکور 18 هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش 10 میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابل، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ داداش تبار ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیسی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصتطلب و قانونگریز، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریتهای پلیسی 110 اعلام کنند.