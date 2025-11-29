خبرگزاری کار ایران
کاهش ۳ درصدی مصدومیت ناشی از سگ گرفتگی طی هفت ماه امسال

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: طی هفت ماه امسال ۱۰۰ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش داشت.

به گزارش ایلنا، علی عباسی بابیان اینکه که از این موارد ۶۵ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومیت ناشی از گازگرفتگی سگ بین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین سن زیر 10 سال با ۶ نفر گزارش‌شده است.

بابل بیشترین گازگرفتگی سگ

مدیرکل پزشکی قانونی استان تصریح کرد: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گازگرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های بابل با ۱۴، رامسر، تنکابن و چالوس هرکدام با ۹ مورد و کمترین آن مربوط به شهرستان‌های بابلسر و جویبار هرکدام با یک مورد گزارش‌شده است.

گفتنی است در سال گذشته (هزار و چهارصد و سه) 163 مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که 112 نفر مرد و مابقی زن هستند.

 

