خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساعاتی پیش اتفاق افتاد:

خاموشی ساز آشیق استاد مسلم عسگری

خاموشی ساز آشیق استاد مسلم عسگری
کد خبر : 1720109
لینک کوتاه کپی شد.

مسلم عسگری استاد هنرمند آشیقی اهل زنجان ساعاتی پیش در سن 87 سالگی درگذشت. این هنرمند برجسته موسیقی آشیقی متولد 1317 در زنجان است. طبق برنامه اعلام شده مراسم خاکسپاری این استاد برجسته هنر آشیقی روز شنبه 8 آذر ماه ساعت 11:30 در آرامستان زنجان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، مجموعه اشعار آشیق پیشکسوت زنجان استاد مسلم عسگری تحت عنوان «ائل آشیقی» اواخر سال 1399 در تهران و توسط انتشارات 114 در قطع وزیری به چاپ رسید. این مجموعه اشعار شامل انواع قالب‌های شعر ترکی شامل اوستادنامه، قوشما، گرایلی، غزل، جیغالی تجنیس و وجودنامه است.

از آثاری که در ارتباط با مرحوم استاد مسلم عسگری منتشر شده می‌توان به کتاب «آشیق مسلم‌دن خاطره‌لریم» (خاطراتم از آشیق مسلم) اشاره کرد که به تازگی به چاپ رسیده است. این کتاب روایتی از زندگی و فعالیت‌های هنری آشیق مسلم عسکری، با تألیف محمد رزاقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه فرهنگ و ادبیات ترکی است.

مرحوم استاد آشیق مسلم عسگری (دده موسلوم) با بیش از نیم قرن اهتمام، یکی از اساتید به نام هنر فاخر آشیقی در ایران به شمار می‌رود. این استاد برجسته هنر آشیقی اجراهای متعدد بین‌المللی در کشورهای مختلف داشته است و با اجراهای خود توانست این هنر سنتی و اصیل را به جهانیان نشان دهد.

هنر آشیقی، هنر بیان سخنان نغز، پندآموز و واگویی مسائل اجتماعی، سیاسی، عرفانی و مذهبی با زبان شعر و موسیقی است. آشیقی هنر داستان و افسانه‌گویی، سرایش شعر و ترانه، خوانندگی و نوازندگی، بداهه‌پردازی و مجلس‌گردانی است. دست یافتن به درجه استادی در این هنر بسیار دشوار است و به تلاش بسیار نیاز دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی