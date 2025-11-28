خاموشی ساز آشیق استاد مسلم عسگری

به گزارش ایلنا، مجموعه اشعار آشیق پیشکسوت زنجان استاد مسلم عسگری تحت عنوان «ائل آشیقی» اواخر سال 1399 در تهران و توسط انتشارات 114 در قطع وزیری به چاپ رسید. این مجموعه اشعار شامل انواع قالب‌های شعر ترکی شامل اوستادنامه، قوشما، گرایلی، غزل، جیغالی تجنیس و وجودنامه است.

از آثاری که در ارتباط با مرحوم استاد مسلم عسگری منتشر شده می‌توان به کتاب «آشیق مسلم‌دن خاطره‌لریم» (خاطراتم از آشیق مسلم) اشاره کرد که به تازگی به چاپ رسیده است. این کتاب روایتی از زندگی و فعالیت‌های هنری آشیق مسلم عسکری، با تألیف محمد رزاقی، نویسنده و پژوهشگر حوزه فرهنگ و ادبیات ترکی است.

مرحوم استاد آشیق مسلم عسگری (دده موسلوم) با بیش از نیم قرن اهتمام، یکی از اساتید به نام هنر فاخر آشیقی در ایران به شمار می‌رود. این استاد برجسته هنر آشیقی اجراهای متعدد بین‌المللی در کشورهای مختلف داشته است و با اجراهای خود توانست این هنر سنتی و اصیل را به جهانیان نشان دهد.

هنر آشیقی، هنر بیان سخنان نغز، پندآموز و واگویی مسائل اجتماعی، سیاسی، عرفانی و مذهبی با زبان شعر و موسیقی است. آشیقی هنر داستان و افسانه‌گویی، سرایش شعر و ترانه، خوانندگی و نوازندگی، بداهه‌پردازی و مجلس‌گردانی است. دست یافتن به درجه استادی در این هنر بسیار دشوار است و به تلاش بسیار نیاز دارد.

