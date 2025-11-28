پلمب رستوران ساحلی هنجار شکن در سرخرود

به گزارش ایلنا، صابر کریمی دادستان عمومی و انقلاب سرخرود گفت: در ایام فاطمیه بر اساس گزارشات مردمی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و شرعی در یکی از رستوران های ساحلی، ضمن بازدید میدانی در معیت ماموران پلیس اطلاعات و امنیت و فرمانده پاسگاه بیشه کلا سرخرود، دستور پلمپ رستوران در همان مکان بازدید صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب سرخرود بیان داشت: کافه رستوران مذکور با اقدامات هنجار شکنانه ضمن جریحه دار کردن عفت عمومی، موجب نارضایتی شهروندان شده بود علی رغم تذکرات قبلی ،وفق مقررات با دستور قضایی دادستانی پلمپ گردید.

وی در پایان گفت: ارائه تذکر‌ و صدور هشدار پلمپ شامل تمام واحد های صنفی متخلف که مقید به قانون و شرع نباشند، خواهد بود.

