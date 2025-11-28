تعطیلی مدارس استان کرمانشاه در روز شنبه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی مدارس استان کرمانشاه در روز شنبه، هشتم آذر خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری اظهار کرد: با بررسی گزارش کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و با توجه به ضرورت صیانت از سلامت دانشآموزان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا در مدارس، با موافقت استاندار کرمانشاه، مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان شامل پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم، در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز شنبه هشتم آذر تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
حیدری با اشاره به پایش مستمر وضعیت از سوی دانشگاه علوم پزشکی و کارگروه تخصصی افزود: تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی، صرفاً بر اساس ارزیابیهای علمی و گزارشهای رسمی اتخاذ میشود و هرگونه تغییر در وضعیت مدارس بهصورت شفاف از سوی روابط عمومی استانداری اطلاعرسانی خواهد شد.
حیدری از شهروندان خواست با رعایت اصول بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در فضاهای بسته، شستوشوی مکرر دستها، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری و توجه ویژه به علائم تنفسی، به کنترل هرچه بهتر بیماری کمک کنند.