به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان اعلام کرد که به‌دلیل افزایش آلاینده‌ها، فعالیت آموزشی تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در روزهای شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ آذر به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

با وجود این تصمیم، فعالیت ادارات استان طبق روال معمول ادامه دارد و تغییری در نحوه حضور کارکنان ایجاد نمی‌شود.

انتهای پیام/