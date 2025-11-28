مدارس و دانشگاههای خوزستان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد
بهدلیل آلودگی هوا و تصمیم کارگروه اضطرار، فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاههای خوزستان در روزهای ۸ و ۹ آذر بهصورت غیرحضوری انجام میشود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان اعلام کرد که بهدلیل افزایش آلایندهها، فعالیت آموزشی تمامی مدارس و دانشگاههای استان در روزهای شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ آذر به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
با وجود این تصمیم، فعالیت ادارات استان طبق روال معمول ادامه دارد و تغییری در نحوه حضور کارکنان ایجاد نمیشود.