مدارس و دانشگاه‌های خوزستان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد

به‌دلیل آلودگی هوا و تصمیم کارگروه اضطرار، فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاه‌های خوزستان در روزهای ۸ و ۹ آذر به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان اعلام کرد که به‌دلیل افزایش آلاینده‌ها، فعالیت آموزشی تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در روزهای شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ آذر به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

با وجود این تصمیم، فعالیت ادارات استان طبق روال معمول ادامه دارد و تغییری در نحوه حضور کارکنان ایجاد نمی‌شود.

 

