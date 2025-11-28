به گزارش ایلنا، روح‌اله مطهری به چگونگی اعلام حادثه و اعزام نیروهای آتش‌نشان اشاره داشته و افزود: در ساعت 15:20 امروز جمعه 7 آذر ماه، همکاران سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از طریق تماس تلفنی مردمی، از این حادثه مطلع شده و در این راستا بلافاصله تیم تخصصی نجات به منطقه اعزام شد.

وی ادامه داد: در این عملیات 3 نفر از نیروهای آتش‌نشان دچار گازگرفتگی شدند که از این تعداد یک نفرآتش‌نشانان با نام محسن میرشکار، به شهادت رسید. همچنین حال 2 نیروی آتش‌نشان حاضر در این عملیات، وخیم گزارش شده است. علت حادثه در دست بررسی است و اطلاعات بیشتر، متعاقبا اعلام خواهد شد.

