مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمان خبر داد؛

وقوع حادثه گازگرفتگی در پروژه انتقال فاضلاب شهری / شهادت یک آتش‌نشان و نجات 2 شهروند

حال ۲ آتش‌نشان وخیم گزارش شده است

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان گفت: در پی حادثه گازگرفتگی یک چاه پروژه انتقال فاضلاب شهری در بزرگراه یادگار امام کرمان، جان 2 شهروند نجات یافت و یک نیروی آتش‌نشان به شهادت رسید. همچنین حال 2 نیروی آتش‌نشان حاضر در این عملیات، وخیم گزارش شده است.

به گزارش ایلنا، روح‌اله مطهری به چگونگی اعلام حادثه و اعزام نیروهای آتش‌نشان اشاره داشته و افزود: در ساعت 15:20 امروز جمعه 7 آذر ماه، همکاران سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از طریق تماس تلفنی مردمی، از این حادثه مطلع شده و در این راستا بلافاصله تیم تخصصی نجات به منطقه اعزام شد.

وی ادامه داد: در این عملیات 3 نفر از نیروهای آتش‌نشان دچار گازگرفتگی شدند که از این تعداد یک نفرآتش‌نشانان با نام محسن میرشکار، به شهادت رسید. همچنین حال 2 نیروی آتش‌نشان حاضر در این عملیات، وخیم گزارش شده است. علت حادثه در دست بررسی است و اطلاعات بیشتر، متعاقبا اعلام خواهد شد.

