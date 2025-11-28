فرماندار شهرستان گرمسار خبر داد:
مجازی شدن مدارس و دانشگاههای بخش ایوانکی گرمسار روز شنبه 8 آذر / تصویب دورکاری ادارات و دستگاههای اجرایی
فرماندار شهرستان گرمسار بر اهمیت سلامت تمامی اقشار جامعه تأکید کرد و گفت: فعالیت آموزشی در مدارس در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاهها به صورت مجازی و ادارات و دستگاههای اجرایی نیز به صورت دورکاری روز شنبه 8 آذر ماه در بخش ایوانکی مصوب شد.
به گزارش ایلنا، علی همتی افزود: بنا بر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به دادهها و جمع بندیهای صورت گرفته مقررشد، در بخش ایوانکی فردا شنبه 8 آذر ماه مهدهای کودک و پیشدبستانیها تعطیل گردند و آموزش مدارس در تمامی مقاطع نیز به صورت مجازی و در بستر سامانه شاد برگزار شود.
وی به وضعیت فعالیت دستگاههای اجرایی بخش ایوانکی اشاره کرده و ادامه داد: دستگاههای اجرایی به جز دستگاههای امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی، با توجه به ارائه خدمات به مردم و نظر مدیران امکان استفاده از دورکاری وجود دارد و بانکها نیز به صورت کشیک فعالیت میکنند.
فرماندار شهرستان گرمسار اظهار داشت: انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز تا بهبود شرایط وضعیت هوا تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان توصیه نمیشود. همچنین افراد دارای بیماریهای زمینهای نیز در صورت بروز علائم باید از ماسک مناسب استفاده کنند و در محیط بسته بمانند.