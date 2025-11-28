غیرحضوری شدن آموزش در اصفهان و چند شهرستان دیگر استان
آموزش در همه مقاطع تحصیلی چند شهرستان استان اصفهان روز شنبه هشتم آذرماه به دلیل پایداری جو و افزایش غلظت آلایندهها غیرحضوری شد و تدابیر تازهای برای مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوا به اجرا درمیآید.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان عصر جمعه اعلام کرد با توجه به تداوم شرایط سکون هوا و تشدید آلودگی در اصفهان و برخی شهرستانها، تصمیمات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا برای کاهش مواجهه دانشآموزان با آلایندهها و مدیریت اثرات همزمان شیوع آنفلوانزا اجرایی میشود.
منصور شیشهفروش بیان کرد که در نواحی ششگانه آموزش و پرورش شهر اصفهان و مناطق آموزشی شهرستانهای نجفآباد، فلاورجان، خمینیشهر، شاهینشهر، برخوار، مبارکه، لنجان و همچنین شهر سجزی، آموزش در تمام پایههای تحصیلی روز شنبه به صورت غیرحضوری خواهد بود. او توضیح داد: ادامه این روند به ارزیابی روزانه شاخصهای آلودگی هوا و تصمیمات کارگروه وابسته است.
شیشهفروش در بخش دیگری از سخنان خود تعطیلی مهدهای کودک، مراکز پیشدبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده را از دیگر مصوبات کارگروه عنوان کرد.
به گفته او، مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی و نیز کارکنان باردار در صورت موافقت مدیران دستگاهها قادر خواهند بود فعالیتهای کاری خود را بهصورت دورکاری انجام دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح محدودیت تردد زوج و فرد اظهار داشت: این طرح همانند روزهای گذشته از ساعت ۹ تا ۱۳ و همچنین ۱۶ تا ۲۱ در محدوده شهر اصفهان اعمال میشود.
او افزود: نظارت پلیس راهور و حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری برای اجرای دقیق این محدودیتها تشدید خواهد شد.
وی در ادامه از افزایش برخورد با منابع آلاینده و فعالیتهایی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشود خبر داد و گفت: هرگونه خاکبرداری، سوزاندن بقایای گیاهی و ایجاد آتش در سطح شهرهای مشمول محدودیت ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
او تاکید کرد: پلیس نیز موظف است با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی به صورت قاطع برخورد کند.
طبق اعلام شیشهفروش، در نشست کارگروه تصریح شد اداره کل حفاظت محیطزیست نسبت به پایش مداوم روزانه و شبانه واحدهای صنعتی آلاینده اقدام و با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت استان، کاهش فعالیت واحدهای آلاینده را پیگیری کند.
او اضافه کرد: شرکت نفت مکلف است سوخت پاک را در جایگاهها تأمین و توزیع کند و اداره کل محیطزیست نیز بر روند توزیع این نوع سوخت نظارت خواهد کرد.
وی با اشاره به ممنوعیت روشن کردن آتش در مناطق تفریحی گفت: مقرر شد شهرداری اصفهان بر ممنوعیت ایجاد آتش در پارک ناژوان، حاشیه زایندهرود، پارک صفه و دیگر فضاهای مشابه نظارت و موارد تخلف را رسیدگی کند.
شیشهفروش کاهش سفرهای غیرضرور در محدودههای دارای بار ترافیکی بالا، استفاده از حملونقل عمومی و رعایت اصول خودحفاظتی در برابر آلودگی هوا را از مهمترین اولویتهای این روزها دانست.
او بیان کرد: مانور ایمنی در برابر زلزله ویژه دانشآموزان که قرار بود در روزهای پیشرو برگزار شود، در مناطق دارای آموزش غیرحضوری به زمان دیگری موکول شده و تاریخ جدید آن اطلاعرسانی خواهد شد.
شیشهفروش در پایان تأکید کرد: فعالیت دستگاههای اجرایی و دانشگاهها در سراسر استان مطابق روال گذشته و به صورت حضوری ادامه دارد و تنها بخش آموزش مدارس شامل تغییر در نحوه فعالیت شده است.