به گزارش ایلنا، سارا حکمی افزود: این پایداری هوا به ویژه در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان خراسان رضوی از جمله شهرستان مشهد، باعث تمرکز بیشتر آلاینده‌ها می‌شود. از ساعات بعدازظهر روز سه‌شنبه 11 آذر و همچنین روز چهارشنبه 12 آذر ماه شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده در برخی نقاط استان خواهیم بود.

وی اشاره به شرایط دمایی خراسان رضوی اشاره کرده و ادامه داد: در 24 ساعت گذشته شهرستان زاوه با دمای منفی 6 درجه و رشتخوار با 20 درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان بودند. دمای شهر مشهد نیز در این بازه زمانی بین منفی یک تا 17 درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

