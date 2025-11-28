خبرگزاری کار ایران
کارشناس هواشناسی استان خبر داد؛

آغاز بارش باران از روز سه‌شنبه 11 آذر ماه در خراسان رضوی

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان خراسان رضوی گفت: بارش پراکنده باران از عصر روز سه‌شنبه 11 آذر ماه در برخی نقاط این استان آغاز می‌شود و تا چهارشنبه هفته آینده ادامه دارد. تا روز دوشنبه هفته پیش رو، شرایط جوی در خراسان رضوی پایدار است و این امر موجب افزایش و انباشت آلاینده‌های صنعتی و خودرویی می شود.

به گزارش ایلنا، سارا حکمی افزود: این پایداری هوا به ویژه در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان خراسان رضوی از جمله شهرستان مشهد، باعث تمرکز بیشتر آلاینده‌ها می‌شود. از ساعات بعدازظهر روز سه‌شنبه 11 آذر و همچنین روز چهارشنبه 12 آذر ماه شاهد افزایش ابر و بارش پراکنده در برخی نقاط استان خواهیم بود.

وی اشاره به شرایط دمایی خراسان رضوی اشاره کرده و ادامه داد: در 24 ساعت گذشته شهرستان زاوه با دمای منفی 6 درجه و رشتخوار با 20 درجه سلسیوس به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان بودند. دمای شهر مشهد نیز در این بازه زمانی بین منفی یک تا 17 درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

