خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۸ و ۹ آذر مدارس و دانشگاه‌های همدان غیرحضوری است

۸ و ۹ آذر مدارس و دانشگاه‌های همدان غیرحضوری است
کد خبر : 1720068
لینک کوتاه کپی شد.

شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ آذرماه تمامی مدارس و دانشگاه‌های همدان به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از همدان به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، و بنابر مصوبه کارگروه مدیریت بحران استان، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی همدان مبنی بر افزایش موارد ابتلا و گسترش شیوع آنفلوانزا در روزهای اخیر، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها در سطح استان در روزهای شنبه و یکشنبه (۸ و ۹ آذرماه ۱۴۰۴) به صورت غیرحضوری و از طریق آموزش مجازی دایر خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی