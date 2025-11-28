به گزارش خبرگزاری ایلنا از همدان به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، و بنابر مصوبه کارگروه مدیریت بحران استان، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی همدان مبنی بر افزایش موارد ابتلا و گسترش شیوع آنفلوانزا در روزهای اخیر، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها در سطح استان در روزهای شنبه و یکشنبه (۸ و ۹ آذرماه ۱۴۰۴) به صورت غیرحضوری و از طریق آموزش مجازی دایر خواهد بود.

