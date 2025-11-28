یک مسئول خبر داد:
تعطیلی فعالیتهای حضوری مدارس و دانشگاههای شهر اردبیل فردا شنبه 8 آذر
جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اردبیل به تعطیلی مدارس شهر اردبیل اشاره کرده و گفت: فعالیتهای آموزشی حضوری تمامی مدارس و دانشگاههای شهر اردبیل فردا شنبه 8 آذر ماه تعطیل است. مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا، فرهاد سبحانی افزود: با توجه به هشدارهای صادر شده از سوی ادارات کل حفاظت محیطزیست و هواشناسی استان اردبیل مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلایندهها، بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، فعالیتهای آموزشی حضوری در تمامی مدارس و دانشگاههای شهر اردبیل روز شنبه 8 آذر ماه تعطیل است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل اعلام میشود و هیچگونه فعالیت حضوری در این بخشها انجام نخواهد شد. از شهروندان درخواست میشود از فعالیتهای ورزشی در فضای باز پرهیز کرده و افراد دارای مشکلات قلبی و تنفسی از تردد در مرکز شهر خودداری و هنگام تردد از ماسک استفاده کنند.