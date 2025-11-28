شهردار کومله خبر داد:
آتشسوزی گسترده در جنگلهای کومله؛ ۱۵ هکتار طعمه حریق شد
شهردار کومله از وقوع آتش سوزی گسترده در ۱۵ هکتار از جنگل های این شهر خبر داد و گفت: تلاش برای مهار کامل حریق ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از رشت، مجید حسنزاده ناصری شهردار کومله اظهار کرد: بیش از ۱۵ هکتار از جنگلها و باغات مرکبات در چهار نقطه از کومله در آتش سوخته است.
وی با بیان اینکه آتشسوزی از ساعت ۲۴ دیشب آغاز شده افزود: نیروهای آتشنشانی شهرهای کومله، اطاقور، لنگرود، شلمان و چاف و چمخاله با تمام امکانات و تجهیزات در حال مهار آتش هستند.
شهردار کومله ادامه داد: عملیات مهار آتشسوزی در مناطق مختلف شهر همچنان ادامه دارد و عوامل امدادی در تلاش برای کنترل کامل حریق هستند.