شهردار کومله خبر داد:

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های کومله؛ ۱۵ هکتار طعمه حریق شد

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های کومله؛ ۱۵ هکتار طعمه حریق شد
شهردار کومله از وقوع آتش‌ سوزی گسترده در ۱۵ هکتار از جنگل‌ های این شهر خبر داد و گفت: تلاش برای مهار کامل حریق ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از رشت، مجید حسن‌زاده ناصری شهردار کومله اظهار کرد: بیش از ۱۵ هکتار از جنگل‌ها و باغات مرکبات در چهار نقطه از کومله در آتش سوخته است.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی از ساعت ۲۴ دیشب آغاز شده افزود: نیروهای آتش‌نشانی شهرهای کومله، اطاقور، لنگرود، شلمان و چاف و چمخاله با تمام امکانات و تجهیزات در حال مهار آتش هستند.

شهردار کومله ادامه داد: عملیات مهار آتش‌سوزی در مناطق مختلف شهر همچنان ادامه دارد و عوامل امدادی در تلاش برای کنترل کامل حریق هستند.

 

