روز شنبه ۸ آذرماه؛

مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل و مدارس ابتدایی، غیرحضوری شد

مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل و مدارس ابتدایی، غیرحضوری شد
ادارات، بانک‌ها و دانشگاه‌های البرز دایر هستند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و رئیس کارگروه اضطرار، بگفت: شنبه ۸ آذرماه، بجز شهرستان طالقان و بخش آسارا، مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های سایر شهرستان‌ها تعطیل و مدارس ابتدایی به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند؛ اما سایر مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها حضوری خواهند بود.

به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری رییس کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان البرز اظهار داشت: با عنایت به گزارش دریافتی از اداره‌کل هواشناسی استان البرز مبنی بر صدور هشدار زرد آلودگی هوا و در پی تشکیل جلسه کارگروه اضطرار، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و دانشگاه‌های استان در روز شنبه ۸ آذرماه باز و به‌صورت حضوری فعالیت خواهند داشت؛ اما مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل و مدارس ابتدایی به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای مجازی آموزش خواهند داشت.

وی افزود: این تصمیم شامل تمامی شهرستان‌ها به‌جز شهرستان طالقان و بخش آسارا است که فعالیت مراکز آموزشی در آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت لذا این تصمیمات با اولویت حفظ سلامت کودکان و گروه‌های حساس اتخاذ شده است.

صفری تأکید کرد: تمامی ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان دایر هستند؛ با این حال، مادران شاغلی که فرزند در مقطع مهدکودک، پیش‌دبستانی یا دبستان دارند، می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت منابع آلاینده افزود: فعالیت معادن شن‌وماسه، واحدهای صنعتی و مراکز دارای آلایندگی بالا طبق مصوبه کارگروه اضطرار موقتاً متوقف می‌شود و واحدهای صنعتی موظفند ضوابط زیست‌محیطی را با دقت رعایت کنند.

معاون عمرانی استانداری البرز گفت: تردد در استان طبق روال عادی برقرار است و هیچ‌گونه محدودیت ترافیکی جدید اعمال نشده است.

صفری با توصیه به خانواده‌ها و گروه‌های حساس برای توجه به نکات سلامت‌محور افزود: کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار باید حتی‌الامکان از حضور در فضای باز پرهیز کرده و از ماسک‌های استاندارد استفاده کنند.

وی در پایان تأکید کرد: این مصوبات با هدف مدیریت شرایط آلودگی هوا اتخاذ شده و انتظار می‌رود شهروندان توصیه‌های بهداشتی و محیط‌زیستی را جدی بگیرند.

