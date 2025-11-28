مدارس ابتدایی گیلان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد
استاندار گیلان از غیر حضوری شدن کلاس های مقطع ابتدایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش محسوس موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در گیلان اظهار کرد: به منظور صیانت از سلامت دانشآموزان و خانوادهها و جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر این شد که کلاسهای دوره ابتدایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به صورت غیرحضوری برگزار شود.
وی با تأکید بر اینکه سلامت خانوادهها و دانش آموزان اولویت اصلی مدیریت استان است، افزود: طبق مصوبه ستاد مربوطه، مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند نیز فردا بهصورت دورکار خواهند بود.
استاندار گیلان افزود: دستگاههای اجرایی موظفاند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کنند و همزمان ترتیبی اتخاذ شود تا خدماترسانی به مردم بدون هرگونه وقفه ادامه پیدا کند.
حقشناس در پایان با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی خاطرنشان کرد: خانوادهها با توجه به شیوع آنفلوآنزا لازم است نسبت به مراقبت از کودکان و رعایت نکات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند.