خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس ابتدایی گیلان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد

مدارس ابتدایی گیلان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد
کد خبر : 1720061
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گیلان از غیر حضوری شدن کلاس‌ های مقطع ابتدایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به‌ دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش محسوس موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در گیلان اظهار کرد: به منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر این شد که کلاس‌های دوره ابتدایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی با تأکید بر اینکه سلامت خانواده‌ها و دانش آموزان اولویت اصلی مدیریت استان است، افزود: طبق مصوبه ستاد مربوطه، مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند نیز فردا به‌صورت دورکار خواهند بود.

استاندار گیلان افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کنند و همزمان ترتیبی اتخاذ شود تا خدمات‌رسانی به مردم بدون هرگونه وقفه ادامه پیدا کند.

حق‌شناس در پایان با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها با توجه به شیوع آنفلوآنزا لازم است نسبت به مراقبت از کودکان و رعایت نکات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی