سامانه بارشی از روز شنبه وارد چهارمحال و بختیاری می شود
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه بارشی از بعد ظهر شنبه وارد استان می شود و بیشترین بارش ها برای نواحی غربی به خصوص شهرستان کوهرنگ خواهد بود.
معصومه نوروزی جمعه شب در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: نقشه های هواشناسی ورود یک سامانه بارشی ضعیف را به استان نشان می دهند که این سامانه بارشهای پراکندهای را در برخی نقاط استان به همراه خواهد داشت.
وی افزود: بیشترین فعالیت این سامانه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه برای شهرستان کوهرنگ پیشبینی شده است.
نوروزی با اشاره به بهبود نسبی بارشها از نیمه آذر ماه، تأکید کرد: بارشهای دی و بهمن به نرمال میرسد، اما با توجه به کاهش شدید نهادههای آبی و افزایش تبخیر ناشی از دما، مدیریت منابع آب ضرورتی جدی دارد.
مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هوای سرد در استان طی روزهای آینده ماندگار می شود و شهرکرد با کمینه دمای هشت درجه زیر صفر، سردترین مرکز استان در کشور و سرخون با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتیگراد، گرمترین ایستگاه استان گزارش شده است.