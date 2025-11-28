سامانه بارشی از روز شنبه وارد چهارمحال و بختیاری می شود

معصومه نوروزی جمعه شب در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: نقشه های هواشناسی ورود یک سامانه بارشی ضعیف را به استان نشان می دهند که این سامانه بارش‌های پراکنده‌ای را در برخی نقاط استان به همراه خواهد داشت.

وی افزود: بیشترین فعالیت این سامانه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه برای شهرستان کوهرنگ پیش‌بینی شده است.

نوروزی با اشاره به بهبود نسبی بارش‌ها از نیمه آذر ماه، تأکید کرد: بارش‌های دی و بهمن به نرمال می‌رسد، اما با توجه به کاهش شدید نهاده‌های آبی و افزایش تبخیر ناشی از دما، مدیریت منابع آب ضرورتی جدی دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هوای سرد در استان طی روزهای آینده ماندگار می شود و شهرکرد با کمینه دمای هشت درجه زیر صفر، سردترین مرکز استان در کشور و سرخون با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شده است.

