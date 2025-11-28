به دنبال تداوم آلودگی هوا؛
مدارس آذربایجان غربی تعطیل شد
به دلیل تداوم آلودگی هوا مدارس آذربایجان غربی در روز شنبه تعطیل شد.
به گزارش ایلنا, با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلایندههای جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز شنبه ۸ آذرماه به شرح زیر اعلام میشود:
در شهرستانهای ارومیه، مهاباد،شاهیندژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج و باروق تمامی مراکز آموزشی شامل کودکستانها، تمامی مقاطع تحصیلی در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر، تعطیل بوده و آموزشها بهصورت مجازی خواهد بود.
فعالیت کارگاه ها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون آلودگی هوای استان واقع شده و فاقد سیستم های پالایشگر هستند تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف می شود.
همچنین در شهرستانهای ارومیه، مهاباد،شاهین دژ و بوکان فعالیت تمامی واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل و تمامی فعالیتهای عمرانی شهری شهرداریهای ارومیه و مهاباد تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهند بود.