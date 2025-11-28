مدارس آذربایجان غربی تعطیل شد

به گزارش ایلنا, با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلاینده‌های جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز شنبه ۸ آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود:

در شهرستان‌های ارومیه، مهاباد،شاهین‌دژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج و باروق تمامی مراکز آموزشی شامل کودکستان‌ها، تمامی مقاطع تحصیلی در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر، تعطیل بوده و آموزش‌ها به‌صورت مجازی خواهد بود.

فعالیت کارگاه ها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون آلودگی هوای استان واقع شده و فاقد سیستم های پالایشگر هستند تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف می شود.

همچنین در شهرستان‌های ارومیه، مهاباد،شاهین دژ و بوکان فعالیت تمامی واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل و تمامی فعالیت‌های عمرانی شهری شهرداری‌های ارومیه و مهاباد تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهند بود.

