استفاده از دستگاه تخصصی بازدید پل در محور شیراز – کازرون

به گزارش ایلنا، مسعود امینی با بیان اینکه به‌منظور ارتقای ایمنی، کیفیت و دقت در نگهداری سازه‌های فنی جاده‌ای، دستگاه تخصصی بازدید پل در پل «دره نرگسی» واقع در محور شیراز – کازرون مورد استفاده قرار گرفت، اظهار داشت: دستگاه بازدید پل با بازوی هیدرولیکی – که به کامیون بازدید پل یا دستگاه بازرسی زیر عرشه پل نیز معروف است – یک وسیله نقلیه تخصصی و مهندسی‌ شده است که برای بازرسی ایمن، کارآمد و دقیق سطوح زیرین پل‌ها و سایر سازه‌های بلند طراحی شده است.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس افزود: بازرسـان مستقر در سکوی این دستگاه می‌توانند به‌صورت چشمی، لمسی و با بهره‌گیری از ابزارهای دقیق، وضعیت بتن، آرماتورها، اتصالات، درزها و علائم خرابی را به‌طور مستقیم بررسی و ثبت کنند.

امینی خاطرنشان کرد: این دستگاه علاوه بر انجام عملیات بازدید، به‌سبب دسترسی بی‌نظیری که فراهم می‌کند، در اجرای تعمیرات جزئی و سبک نظیر ترمیم ترک‌های کوچک در بتن یا ملات، رفع انسداد مسیرهای زهکشی، تزریق مواد ترمیمی مانند اپوکسی یا پلی‌یورتان در ترک‌ها، تعویض و سفت کردن اتصالات، نصب حسگرهای پایش سلامت سازه و انجام عملیات رنگ‌آمیزی موضعی نیز کارایی دارد.

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی استان فارس، از ایمنی بالا، سرعت و دقت در جمع‌آوری داده‌ها و دسترسی کامل و بدون مانع به‌عنوان مزیت‌های کلیدی این دستگاه نام برد و افزود: استفاده از این فناوری نقش مهمی در افزایش کیفیت پایش، نگهداری و عمر مفید پل‌های استان دارد.

انتهای پیام/