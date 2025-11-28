استفاده از دستگاه تخصصی بازدید پل در محور شیراز – کازرون
رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راهداری فارس از انجام عملیات بازرسی فنی پلهای استان با بهرهگیری از دستگاه پیشرفته بازدید پل خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود امینی با بیان اینکه بهمنظور ارتقای ایمنی، کیفیت و دقت در نگهداری سازههای فنی جادهای، دستگاه تخصصی بازدید پل در پل «دره نرگسی» واقع در محور شیراز – کازرون مورد استفاده قرار گرفت، اظهار داشت: دستگاه بازدید پل با بازوی هیدرولیکی – که به کامیون بازدید پل یا دستگاه بازرسی زیر عرشه پل نیز معروف است – یک وسیله نقلیه تخصصی و مهندسی شده است که برای بازرسی ایمن، کارآمد و دقیق سطوح زیرین پلها و سایر سازههای بلند طراحی شده است.
رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای فارس افزود: بازرسـان مستقر در سکوی این دستگاه میتوانند بهصورت چشمی، لمسی و با بهرهگیری از ابزارهای دقیق، وضعیت بتن، آرماتورها، اتصالات، درزها و علائم خرابی را بهطور مستقیم بررسی و ثبت کنند.
امینی خاطرنشان کرد: این دستگاه علاوه بر انجام عملیات بازدید، بهسبب دسترسی بینظیری که فراهم میکند، در اجرای تعمیرات جزئی و سبک نظیر ترمیم ترکهای کوچک در بتن یا ملات، رفع انسداد مسیرهای زهکشی، تزریق مواد ترمیمی مانند اپوکسی یا پلییورتان در ترکها، تعویض و سفت کردن اتصالات، نصب حسگرهای پایش سلامت سازه و انجام عملیات رنگآمیزی موضعی نیز کارایی دارد.
رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی استان فارس، از ایمنی بالا، سرعت و دقت در جمعآوری دادهها و دسترسی کامل و بدون مانع بهعنوان مزیتهای کلیدی این دستگاه نام برد و افزود: استفاده از این فناوری نقش مهمی در افزایش کیفیت پایش، نگهداری و عمر مفید پلهای استان دارد.