هوای تبریز همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است

هوای تبریز همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است
مرکز پایش کیفیت هوای حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: هوای کلانشهر تبریز همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام روز جمعه این مرکز، هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۴۸ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.

شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۱۲ دیروز تا ۱۲ ظهر امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر عدد ۱۴۵ و ناسالم برای گروه های حساس بود.

کارشناسان این اداره کل به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می‌کنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی نیز با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد نسبت به افزایش غلظت آلاینده های جوی تا روز یکشنبه هفته آینده به علت پایداری جو و وارونگی دما در شهرهای صنعتی و بزرگ استان به ویژه تبریز هشدار داده است.

بر اساس پیش بینی این اداره کل، در صورت عدم مهار منابع آلاینده و عدم رعایت دستورالعمل های مربوط به کاهش آلودگی از سوی واحدهای صنعتی و رانندگان خودروهای شخصی، شاخص آلودگی هوا به سطح نارنجی می رسد.

در زمان کنونی کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان از جمله تبریز، آذرشهر، اسکو، سهند، بناب، مراغه، عجبشیر، ملکان، هشترود، میانه، چاراویماق، شبستر، شرفخانه، مرند و جلفا پایین است.

بر اساس آخرین اطلاعات هواشناختی از بعد از ظهر شنبه با نفوذ سامانه ضعیفی به جو استان و عدم کاهش رطوبت ابرها در اثر افزایش آلاینده های جوی، احتمال بارش باران در روزهای یکشنبه تا سه شنبه در استان وجود دارد که در این صورت از میزان آلودگی هوا کاسته می شود.

