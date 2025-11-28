امام جمعه گرگان:
حل مسائل اقتصادی نیاز به اقدامات ریشهای دارد/مشکلات اقتصادی از مهمترین دغدغه مردم است
امام جمعه شهر گرگان گفت: مشکلات اقتصادی از مهمترین دغدغه مردم است و حل مسائل اقتصادی نیاز به اقدامات ریشهای دارد که مجلس، دولت و قوه قضاییه باید همگام باشند. رئیسجمهور شبانهروز در تلاش است و همه باید او را برای رفع مشکلات یاری دهند.
به گزارش ایلنای گلستان، آیت الله نورمفیدی در خطبههای نماز جمعه گرگان با اشاره به روز نیروی دریایی گفت: لازم است مردم از پیشرفتهای نظامی آگاه شوند. این افتخار بزرگی است که امروز نیروی دریایی ایران چهارمین کشور دنیاست و بدون دخالت بیگانگان از آبهای اقیانوس آرام عبور میکند و به نیروی بومی کشور ایران اسلامی متکی است.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان افزود: ایران امروز در عرصههای مختلف نظامی جزو بهترینها است و امنیت ما واقتدارما مدیون همین رشادتها و پیشرفتهاست. جنگ ۱۲روز نشان داد که باید این اقتدار وامنیت را روز به روز به اوج کمال برسانیم.
وی سپس به بزرگداشت دکتر فخری زاده دانشمند هستهای اشاره کردو گفت: دانشمندان هستهای ما موجب اقتدار ما در دنیا شدند، شهدای ما از میرزای جنگلی تا شهدای هستهای وشهدای جنگ ۱۲روزه و دفاع مقدس همه دربرابر قدرتهای بیگانه ایستادند و امروز اقتدار و امنیت ما مرهون خون تمام آنهاست.
امام جمعه گرگان گفت: ما استقلال و عظمت خود را مرهون رشادتهای شهدای خود هستیم، تاریخ انقلاب ما ارزش است مردم از این تاریخ آگاهان د وباید بدانند که شهدا که بودند و چه کردند و تاریخ نبایدفراموش شود.
آیت الله نورمفیدی گفت ایران جان گلستان ایران که رویداد رسانه ملی است کار شایستهای برای معرفی و شناساندن استان است که گلستان بزودی خود را در تمامی شبکهها به مدت یک هفته نشان میدهد و این کار رسانه ملی بسیار اهمیت دارد زیرا ایران اسلامی به همه دنیا شناسانده میشود.