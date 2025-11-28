مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین اضافه کرد: با آغاز فعالیت رسمی این مرکز، احزاب استان صاحب خانه می‌شوند و می‌توانند فعالیت‌های خود را با استقلال و انسجام بیشتری دنبال کنند که همین موضوع می‌تواند نویدبخش روزهای خوب این استان در انتخابات باشد.

نصیری با اشاره به حمایت‌های استاندار و معاون سیاسی در آماده‌سازی این مرکز، تصریح کرد: راه‌اندازی خانه احزاب قزوین یکی از اولویت‌های جدی استان بود و استاندار و معاونت سیاسی استانداری نیز همواره بر آن تاکید داشتند.

این مسئول در خصوص شمار تشکل‌های سیاسی استان نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ حزب در استان قزوین شناسنامه دارند که از این تعداد ۴۵ حزب فعال هستند.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین، محل استقرار خانه احزاب را ساختمان سابق اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی عنوان کرد و یادآور شد: برای اداره اتباع ساختمان جدیدی احداث شده و ساختمان قبلی به‌ طور کامل بازسازی، نوسازی و تجهیز شد تا در اختیار خانه احزاب قرار گیرد.

نصیری یادآور شد: با توجه به اینکه سال آینده انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را پیش رو داریم، ضروری است مقدمات افزایش مشارکت مردم و تقویت فعالیت‌های حزبی را از هم‌اکنون فراهم کنیم.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین با اشاره به تصریح قانون درباره حرکت به سمت پیش مقدمات برگزاری انتخابات، افزود: هرچند استان قزوین هنوز به‌ طور کامل وارد عرصه جدی انتخابات نشده، اما بایستی پایه‌های آن را از امروز بنا کنیم تا در سال‌های آینده مسیر توسعه سیاسی، به ویژه فعالیت‌های حزبی در استان هموار شود.