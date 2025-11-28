خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با هدف مشارکت سیاسی در انتخابات شوراها؛

خانه احزاب استان قزوین تا پایان آذرماه راه‌اندازی می‌شود

خانه احزاب استان قزوین تا پایان آذرماه راه‌اندازی می‌شود
کد خبر : 1719990
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت سیاسی پیش از انتخابات شوراهای اسلامی در اردیبهشت سال آینده، از راه‌اندازی خانه احزاب استان تا پایان آذرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا در قزوین، محمد نصیری با تاکید بر نقش احزاب در ارتقای سطح مشارکت عمومی، اظهار کرد: ساختمان این مرکز آماده شده، تجهیزات کامل نصب و فرآیند برگزاری انتخابات داخلی خانه احزاب نیز در حال نهایی‌سازی است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین اضافه کرد: با آغاز فعالیت رسمی این مرکز، احزاب استان صاحب خانه می‌شوند و می‌توانند فعالیت‌های خود را با استقلال و انسجام بیشتری دنبال کنند که همین موضوع می‌تواند نویدبخش روزهای خوب این استان در انتخابات باشد.

نصیری با اشاره به حمایت‌های استاندار و معاون سیاسی در آماده‌سازی این مرکز، تصریح کرد: راه‌اندازی خانه احزاب قزوین یکی از اولویت‌های جدی استان بود و استاندار و معاونت سیاسی استانداری نیز همواره بر آن تاکید داشتند.

این مسئول در خصوص شمار تشکل‌های سیاسی استان نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ حزب در استان قزوین شناسنامه دارند که از این تعداد ۴۵ حزب فعال هستند.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین، محل استقرار خانه احزاب را ساختمان سابق اداره‌کل اتباع و مهاجرین خارجی عنوان کرد و یادآور شد: برای اداره اتباع ساختمان جدیدی احداث شده و ساختمان قبلی به‌ طور کامل بازسازی، نوسازی و تجهیز شد تا در اختیار خانه احزاب قرار گیرد.

نصیری یادآور شد: با توجه به اینکه سال آینده انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را پیش رو داریم، ضروری است مقدمات افزایش مشارکت مردم و تقویت فعالیت‌های حزبی را از هم‌اکنون فراهم کنیم.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین با اشاره به تصریح قانون درباره حرکت به سمت پیش مقدمات برگزاری انتخابات، افزود: هرچند استان قزوین هنوز به‌ طور کامل وارد عرصه جدی انتخابات نشده، اما بایستی پایه‌های آن را از امروز بنا کنیم تا در سال‌های آینده مسیر توسعه سیاسی، به ویژه فعالیت‌های حزبی در استان هموار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات