رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ؛

۹۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز استان وارداتی است

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۹۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز استان وارداتی است و همین موضوع موجب وابستگی به شرایط بین‌المللی و حمل‌ونقل شد.

به گزارش ایلنا، نامدار صیادی روز جمعه هفتم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه هزار و ۵۰۰ تن نهاده طیور شامل ذرت و کنجاله سویا تامین شده که به زودی بین مرغداران استان توزیع می‌شود، اظهار کرد: این اقدام با هدف تامین خوراک طیور و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود نهاده در واحدهای تولیدی صورت گرفته است تا هیچ مرغداری در استان برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه نشود. 

وی افزود: با تلاش‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی این چالش به‌زودی رفع می‌شود، در این مدت نیز تلاش شد نهاده‌های مورد نیاز مرغداران و دامداران شامل جو، ذرت و کنجاله سویا تامین شود اگرچه برخی تولیدکنندگان متضرر شدند اما اقدامات انجام شده با هدف مدیریت شرایط و تداوم جریان تولید بوده است. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته خوراک آماده از طریق کارخانجات خوراک دام و طیور استان در اختیار مرغداران قرار گرفته و براساس تصمیمات جدید وزارت جهاد کشاورزی وضعیت تا چند روز آینده این مشکل به صورت کامل رفع می‌شود. 

صیادی اضافه کرد: سالانه حدود ۲۸۵ هزار تن ذرت، ۱۵۰ هزار تن جو و ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن کنجاله سویا مصرف می‌شود و در شرایط موجود مشکلات بخش مرغ گوشتی کمتر بوده و بخشی از خوراک آماده در اختیار آنان قرار گرفته است. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: در بخش مرغ تخم‌گذار چالش‌هایی وجود داشته که با برنامه‌ریزی در حال برطرف شدن است زیرا مشکل جنبه ملی داشته و وزارتخانه در سطح کلان در حال پیگیری است. 

صیادی یادآور شد: حدود ۷۰۰ واحد مرغداری با ظرفیت تولید حدود ۱۰۰ هزار تن گوشت در استان فعال است که بین ۵۶ تا ۶۰ هزار تن آن در داخل استان مصرف و مابقی به استان‌های همجوار ارسال می‌شود همچنین ظرفیت تولید تخم مرغ در لرستان ۱۰ هزار تن است. 

وی با اشاره به اینکه لرستان با ۴.۵ میلیون راس دام سبک و سنگین و افزون بر ۱۰ هزار بهره بردار یکی از قطب‌های دامپروری کشور است، تاکید کرد: تولید سالانه گوشت قرمز استان ۳۱ تا ۳۳ هزار تن بوده در حالی که نیاز استان ۲۲ هزار تن است و مازاد بر مصرف به دیگر استان‌های کشور ارسال می‌شود.

