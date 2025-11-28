خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارشناس هواشناسی:

استان قزوین از روز دوشنبه شاهد بارش‌های پراکنده خواهد بود

استان قزوین از روز دوشنبه شاهد بارش‌های پراکنده خواهد بود
کد خبر : 1719974
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: در دو سه روز آینده سکون هوا موجب افزایش آلاینده‌ها در مناطق صنعتی و پرتردد خواهد شد؛ اما از روز دوشنبه با گذر موج تراز میانی جو، وزش باد و بارش‌های پراکنده در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا در قزوین، مریم بهروزی با اعلام این خبر گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی دو تا سه روز آینده وضعیت جوی در سطح استان پایدار خواهد بود و وزش باد قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: سکون هوا موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان خواهد شد.

بهروزی تصریح کرد: از روز دوشنبه با گذر موج تراز میانی جو از فراز آسمان استان، شرایط تغییر می‌کند و در بیشتر مناطق افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بیان کرد: به لحاظ دمایی در سه روز آینده تغییرات قابل توجهی نخواهیم داشت و سرمای شبانه در اغلب مناطق استان همچنان ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات