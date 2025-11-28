به گزارش ایلنا در قزوین، مریم بهروزی با اعلام این خبر گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی دو تا سه روز آینده وضعیت جوی در سطح استان پایدار خواهد بود و وزش باد قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: سکون هوا موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان خواهد شد. بهروزی تصریح کرد: از روز دوشنبه با گذر موج تراز میانی جو از فراز آسمان استان، شرایط تغییر می‌کند و در بیشتر مناطق افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود. کارشناس هواشناسی استان بیان کرد: به لحاظ دمایی در سه روز آینده تغییرات قابل توجهی نخواهیم داشت و سرمای شبانه در اغلب مناطق استان همچنان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/