کارشناس هواشناسی:
استان قزوین از روز دوشنبه شاهد بارشهای پراکنده خواهد بود
کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: در دو سه روز آینده سکون هوا موجب افزایش آلایندهها در مناطق صنعتی و پرتردد خواهد شد؛ اما از روز دوشنبه با گذر موج تراز میانی جو، وزش باد و بارشهای پراکنده در برخی مناطق پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا در قزوین، مریم بهروزی با اعلام این خبر گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، طی دو تا سه روز آینده وضعیت جوی در سطح استان پایدار خواهد بود و وزش باد قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
وی افزود: سکون هوا موجب افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان خواهد شد.
بهروزی تصریح کرد: از روز دوشنبه با گذر موج تراز میانی جو از فراز آسمان استان، شرایط تغییر میکند و در بیشتر مناطق افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان بیان کرد: به لحاظ دمایی در سه روز آینده تغییرات قابل توجهی نخواهیم داشت و سرمای شبانه در اغلب مناطق استان همچنان ادامه خواهد داشت.