خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان

وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
کد خبر : 1719973
لینک کوتاه کپی شد.

براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه هفتم آذر منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر هویزه به عدد ۲۳۲ رسیده و این شهر در وضعیت «بنفش» یعنی «بسیار ناسالم» قرار دارد.

این شاخص در شهر‌های اندیمشک ۱۵۵، خرمشهر ۱۵۴، شادگان ۱۵۸، ماهشهر ۱۷۵ و ملاثانی ۱۷۵ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

شاخص آلودگی هوا در شهر‌های آبادان ۱۳۳، آغاجری ۱۱۷، اهواز ۱۳۷، بهبهان ۱۲۸، دزفول ۱۳۳، کارون ۱۴۷، شوشتر ۱۵۰ و لالی ۱۳۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در این ساعت، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

دهدز، تنها شهر با هوای پاک در خوزستان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات