وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا در ۱۴ شهر خوزستان
براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه هفتم آذر منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر هویزه به عدد ۲۳۲ رسیده و این شهر در وضعیت «بنفش» یعنی «بسیار ناسالم» قرار دارد.
این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۵۵، خرمشهر ۱۵۴، شادگان ۱۵۸، ماهشهر ۱۷۵ و ملاثانی ۱۷۵ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۳۳، آغاجری ۱۱۷، اهواز ۱۳۷، بهبهان ۱۲۸، دزفول ۱۳۳، کارون ۱۴۷، شوشتر ۱۵۰ و لالی ۱۳۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
در این ساعت، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.
دهدز، تنها شهر با هوای پاک در خوزستان است.