برترین های جشنواره والیبال نونهالان خوزستان معرفی شدند

به گزارش ایلنا از خوزستان، این رویداد ورزشی از تاریخ ۲۹ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۴، به مدت ۸ روز با هدف استعدادیابی و استعدادپروری برگزار شد.

در پایان این رویداد ورزشی باشگاه کریمی اهواز به مقام قهرمانی، باشگاه کوروش رامهرمز نایب قهرمان، باشگاه سورنا اهواز در جایگاه سوم و باشگاه آراد ماهشهر در رده چهارم قرار گرفتند.

در ادامه، با اهدای لوح‌های تقدیر به تیم‌های برتر و همچنین اعطای کاپ قهرمانی به تیم نخست، از زحمات و موفقیت‌های این نونهالان مستعد قدردانی به عمل آمد.

انتخاب استعداد‌های برتر برای آینده کمیته استعدادیابی استان خوزستان نیز در حین این مسابقات، بازیکنان مستعد و برگزیده را برای حضور در مسابقات جشنواره سال آینده کشوری‌ انتخاب کرد.

