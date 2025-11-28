خبرگزاری کار ایران
پس از ۸ روز رقابت؛

برترین های جشنواره والیبال نونهالان خوزستان معرفی شدند

جشنواره بزرگ نونهالان والیبال (زیر ۱۲ سال) خوزستان درادامه برگزاری مدون لیگ‌های والیبال پسران ودختران در رده‌های سنی پایه، میزبان رقابت‌های ۱۸ باشگاه با حضور بیش از ۲۰۰ بازیکن و مربی از سراسر استان بود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، این رویداد ورزشی از تاریخ ۲۹ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۴، به مدت ۸ روز با هدف استعدادیابی و استعدادپروری برگزار شد.

در پایان این رویداد ورزشی باشگاه کریمی اهواز به مقام قهرمانی، باشگاه کوروش رامهرمز نایب قهرمان، باشگاه سورنا اهواز در جایگاه سوم و باشگاه آراد ماهشهر در رده چهارم قرار گرفتند.

در ادامه، با اهدای لوح‌های تقدیر به تیم‌های برتر و همچنین اعطای کاپ قهرمانی به تیم نخست، از زحمات و موفقیت‌های این نونهالان مستعد قدردانی به عمل آمد.

انتخاب استعداد‌های برتر برای آینده کمیته استعدادیابی استان خوزستان نیز در حین این مسابقات، بازیکنان مستعد و برگزیده را برای حضور در مسابقات جشنواره سال آینده کشوری‌ انتخاب کرد.

 

