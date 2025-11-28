خیرآباد زنجان به عنوان سردترین منطقه کشور ثبت شد

به گزارش ایلنا، حسین سلطانی روز جمعه افزود: بر اساس نقشه های هواشناسی، هوای استان امروز صاف است که گاهی با وزش باد همراه خواهد شد.

وی اضافه کرد: همین شرایط برای روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده ادامه می یابد اما روز دوشنبه با افزایش ناپایداری جوی، انتظار افزایش سرعت وزش باد و بارش پراکنده را خواهیم داشت.

به گفته این کارشناس،از نظر دمایی، در روزهای آینده تغییرات محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد و سرمای شبانه در اغلب مناطق استان احساس خواهد شد.

سلطانی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد زنجان با دمای منفی هشت درجه و گیلوان در طارم با ۱۹ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.

این کارشناس گفت: دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین منفی سه و ۱۵ درجه بالای صفر در نوسان بوده است.

به گفته وی، دمای فعلی شهر زنجان ۱۰ درجه بالای صفر بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه کاهش نشان می دهد.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روز و در چهار ایستگاه دیگر طی ۱۲ ساعت مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان نیز به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شود.