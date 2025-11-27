گاز مونواکسیدکربن در تربت جام جان سه نفر را گرفت

به گزارش ایلنا، علی لطفی افزود: حوالی ساعت ۱۵ گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن در شهر سمیع‌آباد به مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از شهر سمیع آباد و تربت جام به محل حادثه اعزام شدند که متاسفانه با وجود حضور سریع کارشناسان اورژانس، سه زن در صحنه حادثه جان خود را از دست داده بودند.

رییس مرکز اورژانس با ابراز تاسف از این حادثه، بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب محیط تاکید کرد.

۳۱۰ هزار نفر در شهرستان‌های تربت جام و صالح آباد زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی تربت‌ جام قرار دارند.

مرکز شهرستان مرزی تربت جام در ۲۵۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع است.