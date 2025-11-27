خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخورد تریلر و سواری در اتوبان کاشان - اصفهان ۶ مصدوم داشت

برخورد تریلر و سواری در اتوبان کاشان - اصفهان ۶ مصدوم داشت
کد خبر : 1719863
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس کاشان گفت: شش نفر در اثر برخورد تریلر و خودرو سواری پراید در اتوبان کاشان اصفهان مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهرداد فرزندی پور از وقوع یک تصادف بین تریلر و پراید در اتوبان کاشان اصفهان روبروی تپه سایپا لاین به سمت اصفهان در پیش از ظهر پنج شنبه خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های عوارضی و الغدیر از ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس از هلال احمر به محل اعزام شدند.

وی در خصوص جزئیات مصدومین ابراز کرد: شش مصدوم حادثه که همگی از سرنشینان خودرو پراید بودند، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان گفت: علت حادثه در حال بررسی می‌باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات