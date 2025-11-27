برخورد تریلر و سواری در اتوبان کاشان - اصفهان ۶ مصدوم داشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهرداد فرزندی پور از وقوع یک تصادف بین تریلر و پراید در اتوبان کاشان اصفهان روبروی تپه سایپا لاین به سمت اصفهان در پیش از ظهر پنج شنبه خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های عوارضی و الغدیر از ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس از هلال احمر به محل اعزام شدند.

وی در خصوص جزئیات مصدومین ابراز کرد: شش مصدوم حادثه که همگی از سرنشینان خودرو پراید بودند، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان گفت: علت حادثه در حال بررسی می‌باشد.

انتهای پیام/