پیشبینی هواشناسی از ورود سامانه بارشی به خوزستان از دوشنبه
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری امروز پنجشنبه بیان کرد: در این روزها، پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.
وی افزود: همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا جمعه در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان، افزایش رطوبت و مه رقیق صبحگاهی مورد انتظار است. فردا کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما در اغلب نقاط استان پیشبینی میشود.
همچنین از روز دوشنبه، استان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار خواهد گرفت.
در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۲۹.۸ درجه و ایذه با دمای ۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۸ درجه و کمینه دمای ۱۰.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.