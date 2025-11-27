خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌بینی هواشناسی از ورود سامانه بارشی به خوزستان از دوشنبه

پیش‌بینی هواشناسی از ورود سامانه بارشی به خوزستان از دوشنبه
کد خبر : 1719825
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری امروز پنجشنبه بیان کرد: در این روزها، پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

وی افزود: همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا جمعه در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان، افزایش رطوبت و مه رقیق صبحگاهی مورد انتظار است. فردا کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از روز دوشنبه، استان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار خواهد گرفت.

در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۲۹.۸ درجه و ایذه با دمای ۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۸ درجه و کمینه دمای ۱۰.۴ درجه سانتیگراد رسیده است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات