کشف یک کارگاه بزرگ و مخفی تولید فشنگ و ساچمه سلاح شکاری در شادگان

فرمانده انتظامی شادگان از کشف یک کارگاه بزرگ و مخفی تولید فشنگ و ساچمه سلاح شکاری غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ روح اله عشیری، امروز پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: در ادامه طرح‌های قاطع پلیس برای مقابله با افراد سودجو و برخورد با تهدیدات مرتبط با سلاح و مهمات، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فردی که در پوشش مغازه فروش لوازم شکار، به صورت غیرقانونی اقدام به تولید و توزیع مهمات شکاری می‌کرد را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از چند روز کار اطلاعاتی دقیق دریافتند این فرد به همراه برادرش نه تنها فروشنده، بلکه به صورت مخفیانه و حرفه‌ای سازنده اصلی مهمات غیرمجاز بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان تصریح کرد: پس از هماهنگی قضائی تیم ویژه پلیس اطلاعات در عملیاتی منسجم و غافلگیرانه متهمان را در لحظه فروش مهمات غیرمجاز دستگیر کردند.

وی بیان داشت: در بازرسی از این کارگاه چندین دستگاه ذوب ساچمه، کوره‌های صنعتی، حوضچه‌های اسید برای تولید باروت، چندین بشکه بزرگ اسید، حدود یک کامیون پوکه فشنگ آماده مونتاژ، مقادیر زیادی شمش سرب و اتاقکی پر از ساچمه‌های تولیدی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان با اشاره به اینکه کارگاه و واحد صنفی مذکور پس از ایمن سازی کامل، با درخواست قضایی مهروموم شد، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.

