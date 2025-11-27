خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک:

بارگیری در راه‌آهن اراک رشد 10 درصدی دارد / رشد 12 درصدی واگن‌های باری

مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک گفت: از ابتدای سال جاری با تلاش‌ کارکنان و فعال‌سازی ایستگاه‌های بارگیری، میزان بارگیری این اداره‌کل به یک میلیون و 210 هزار و 46 هزار و 170 تن رسید که این میزات نسبت به مدت 8 ماهه سال گذشته، رشد 10 درصدی دارد.

به گزارش ایلنا، سعید ترکی افزود: این میزان بارگیری توسط 19 هزار و 213 واگن باری صورت گرفته که تعداد واگن‌ها نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 12 درصدی داشته است. در این بازه زمانی میزان تن کیلومتر مرزی و تن کیلومتر خالص 6 درصد و تن کیلومتر ناخالص نیز 5 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه راه‌آهن، حمایت از صنایع تولیدی است و راه‌آهن منطقه اراک آماده همکاری کامل با تمامی صاحبان بار و متقاضیان حمل بار در حوزه استحفاظی خود است تا انتقال بار از جاده به ریل و ارسال آن به مقاصد مختلف تسهیل شود.

مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک به مزایای حمل‌ونقل بار با استفاده از خطوط ریلی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: صاحبان بار و همچنین صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توانند با انتقال بار خود از جاده به ریل، نقش مهمی در کاهش ترافیک جاده‌ای ایفا کنند.

ترکی به دیگر مزیت‌هایی که حمل‌ونقل ریلی به خصوص در حوزه کاهش آلودگی هوا به همراه دارد اشاره داشته و تصریح کرد: علاوه بر این، با توجه به کاهش قابل توجه مصرف سوخت در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای، این اقدام می‌تواند در کاهش آلودگی هوا نیز مؤثر باشد.

وی به خطوط ریلی تحت پوشش حوزه راه‌آهن منطقه اراک اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: حوزه راه‌آهن اراک شامل 588 کیلومتر خطوط ریلی است که 5 استان قم، مرکزی، لرستان، همدان و کرمانشاه با 21 ایستگاه را تحت پوشش خود دارد.

