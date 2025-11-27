با حضور استاندار گیلان:
۱۴ پروژه راهداری در لنگرود افتتاح شد /۱۶ هزار میلیارد برای تکمیل خط آهن رشت–آستارا
با حضور استاندار گیلان و معاون وزیر راه و شهرسازی، ۱۴ پروژه راهداری با مجموع اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان در شهرستان لنگرود افتتاح شد.
به گزارش ایلنا از لنگرود، استاندار گیلان در آیین افتتاح و بهرهبرداری از ۱۴ پروژه راهداری و حملونقل جادهای در شهرستان لنگرود، با قدردانی از پیگیریهای نماینده این شهرستان بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای زیرساختی استان و توجه ویژه به کاهش تلفات جادهای تأکید کرد.
هادی حقشناس امروز در مراسم بهرهبرداری از این طرحها با گرامیداشت هفته بسیج و اشاره به آیین افتتاح پروژههای محرومیتزدایی در سراسر کشور که صبح امروز به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: امروز ۷۵۰ میلیارد تومان پروژه بسیج در کشور نیز افتتاح شد.
حقشناس با اشاره به اهمیت پروژههای وزارت راه و شهرسازی در گیلان، راهآهن رشت – آستارا را یکی از کلیدیترین طرحهای زیرساختی استان عنوان کرد و گفت: وزارت راه در گیلان کارهای بزرگی انجام میدهد. در پروژه راهآهن رشت – آستارا، هفته آینده به نقطه ۱۰۰ کیلومتر خواهیم رسید و این نشان میدهد روند اجرای این طرح شتاب گرفته است.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور بهطور مستمر پیگیر وضعیت پروژههای گیلان است، افزود: امروز صبح مسعود پزشکیان با بنده تماس داشتند. تقریباً هر دو هفته یکبار و گاهی حتی هر هفته درباره مسائل استان و بهویژه پروژههای راه سؤال میکنند. این پیگیریها نشاندهنده اهمیت راهآهن رشت – آستاراست؛ مسیری که باید ۲۰ یا ۳۰ سال پیش تکمیل میشد.
استاندار گیلان یادآور شد: سال ۲۰۰۲ ایران، روسیه و هند در سنپترزبورگ درباره فعالسازی کریدور شمال – جنوب توافق کردند تا این مسیر به جریان بیفتد. اکنون تنها قطعه باقیمانده، همین مسیر رشت – آستاراست که خوشبختانه عملیات اجرایی آن در حال پیشرفت است.
حقشناس با ارائه توضیحاتی درباره هزینههای این پروژه گفت: تا امروز حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی هزینه شده و ۴ هزار میلیارد تومان دیگر نیز باید صرف خرید زمین در قطعات مختلف شود؛ قطعاتی که عمدتاً ارزشمند و پراکنده هستند. علاوه بر این، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای عملیات ساخت مورد نیاز است. در مجموع این پروژه ۱۶۲ کیلومتر مسیر دارد و حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار میطلبد.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی این مسیر افزود: ارزش تکمیل این خط ریلی زمانی روشن میشود که بدانیم فقط در روز گذشته معادل دو کشتی بار—حدود ۶ هزار تن کالا—با واگن از آذربایجان وارد آستارا شده است. این بارها در نبود راهآهن ناچارند با کامیون حمل شوند که هم هزینه و هم فشار زیادی بر شبکه جادهای تحمیل میکند. با تکمیل خط آهن، این بارها بدون نیاز به حمل زمینی، مستقیماً از مرز آستارا وارد شبکه ریلی کشور خواهند شد.
استاندار گیلان در ادامه بخش مهمی از سخنان خود را به موضوع تصادفات جادهای در کشور و استان اختصاص داد و با ابراز نگرانی از آمار تأسفبار تلفات، گفت: در شش ماه نخست امسال بیش از ۱۰ هزار نفر در جادههای کشور جان باختهاند و ۲۰۰ هزار نفر مجروح شدهاند. در گیلان نیز تعداد کشتهشدگان این مدت با افزایش سه نفر نسبت به سال گذشته به ۲۹۶ نفر رسیده است.
وی افزود: سال گذشته در گیلان بیش از ۷ هزار نفر مجروح جادهای داشتیم که این اعداد فاجعهبار است و ضرورت دارد با توسعه زیرساختها و ارتقای استاندارد راهها از بروز این خسارات سنگین جلوگیری کنیم. اگر اختیار داشتم که کل بودجه عمرانی استان را به حوزه راه اختصاص دهم، این کار را انجام میدادم.
حقشناس با اشاره به مشکلات عبور و مرور در محورهای پرتردد گیلان اظهار کرد: حجم مسافرتها به گیلان گاهی تا دو برابر جمعیت استان است اما بخشی از راهها نیازمند ساماندهی فوری هستند. تا زمانی که این نواقص برطرف نشود، مشکلات ترافیکی و حوادث جادهای ادامه خواهد داشت.
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنانش به نتایج سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به استان اشاره کرد و گفت: به پیشنهاد نماینده لنگرود و با موافقت اکبری، مقرر شد مسیر سیاهکل – سنگر اصلاح و مسیر سیاهکل – زنجان در بخشهایی به طول حدود ۴ کیلومتر ساماندهی شود تا بخشی از بار ترافیکی از شهرها خارج شود.
گلشن: افتتاح ۱۴ پروژه راهداری لنگرود با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان
فرماندار لنگرود در مراسم افتتاح پروژههای راهداری شهرستان، از آمادگی ۱۴ پروژه عمرانی این حوزه برای بهرهبرداری خبر داد و گفت: امروز ۱۴ پروژه راهداری با مجموع اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان در بخشهای مختلف لنگرود به بهرهبرداری میرسد که سه مورد از آن بهصورت نمادین افتتاح خواهد شد.
وی افزود: یکی از این طرحها پل شهید معصومی است که نقش مهمی در اتصال روستاهای بخش مرکزی—که سالها با رودخانه از یکدیگر جدا بودند—ایفا میکند. همچنین روکش آسفالت محور شهید املاکی تا محل مراسم در یک ماه اخیر اجرا شده و مسیر روستایی سیاهکلمحله – جدانوکر نیز با ایجاد یک مسیر رینگی، بخشی از بار ترافیکی محور اصلی را کاهش میدهد.
گلشن با اشاره به حمایتهای معاون وزیر راه اظهار کرد: یکی از پروژههای بسیار مؤثر که بازتاب گستردهای در شرق گیلان داشته، روشنایی کمربندی کنارگذر شهید املاکی تا سلمان به طول ۸ کیلومتر است. این طرح از مطالبات جدی مردم بود و در ایمنی سفر و کاهش تصادفات نقش مهمی دارد که ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیلی برای اجرای آن تخصیص یافت و مشکل مالی پروژه برطرف شد.
فرماندار لنگرود گفت: در یک سال گذشته و با رویکرد دولت وفاق ملی، شاهد آغاز و پیشرفت پروژههای ارزشمندی در لنگرود هستیم. از عمق ۱۵ کیلومتری ساحل چاف که دکل اکتشاف نفتی در آن فعال است تا روستاهای دورافتاده بخش اطاقور که پروژههای راه و بافت روستایی با اعتبارات بسیج سازندگی در حال اجراست.
او افزود: در سفر دو ماه پیش استاندار محترم، مشکل چندساله سد رادارکومه حل شد و پیمانکار پروژه مشخص گردید. این سد میتواند ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هکتار از اراضی بخش مرکزی لنگرود را تأمین آب کند.
گلشن ادامه داد: در حوزه محیط زیست، تصفیهخانه شهرک صنعتی نالکیاشر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان مراحل پایانی اجرا را طی میکند و انشاءالله دهه فجر با حضور استاندار محترم افتتاح میشود. همچنین تصفیهخانه فاضلاب لنگرود پس از سالها توقف، با ۷۴۰ میلیارد تومان اعتبار تعیین پیمانکار شده و بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به طرحهای بزرگ حوزه انرژی گفت: حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه در پست ۶۳ کیلوولت سیاهکلمحله آماده افتتاح است که بهدلیل محدودیت زمان، به هفته آینده و حضور مقامات کشوری موکول شد.
فرماندار لنگرود افزود: برای رفع مشکلات توزیع برق نیز احداث پنج فیدر جدید آغاز شده که سه فیدر شهری آن تا دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
گلشن با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه راههای روستایی اظهار کرد: علاوه بر پروژههایی که راهداری در دست اجرا دارد، با همکاری دهیاریها در ۳۶ روستا زیرسازی انجام شده و از محل اعتبارات نماینده شهرستان آسفالتریزی صورت گرفته است. همچنین عملیات آسفالت در ۱۴ روستای دیگر در حال اجراست و در مجموع ۵۰ روستا در حال بهرهمندی از اجرای آسفالت در داخل بافت هستند.
وی در پایان ضمن قدردانی از همه دستگاههای اجرایی اظهار کرد: خوشبختانه امروز در هر نقطهای از لنگرود که نگاه کنیم، با وفاق و همدلی موجود بین مسئولان، پروژههای ارزشمندی در حال تقدیم به مردم شهرستان است.