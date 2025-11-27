مانور بزرگ مدیریت بحران در فارس با مشارکت راهداری

به گزارش ایلنا، این مانور به‌زودی با محوریت استانداری فارس و با هدف افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با حوادث ناگهانی و بلایای طبیعی برگزار می‌شود.

این برنامه در راستای طرح‌های ملی پیشگیری و مدیریت بحران طراحی شده و با حضور نمایندگانی از نیروهای نظامی و انتظامی، تیم‌های امداد و نجات، کادر درمان، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای مرتبط در محل از پیش تعیین‌شده، اجرا خواهد شد.

در این مانور، سناریوهای مختلف و مبتنی بر شرایط واقعی پیش‌بینی شده است تا تیم‌های عملیاتی بتوانند سرعت عمل، هماهنگی و کارآمدی خود را در شرایط مشابه بحران‌های طبیعی و حوادث گسترده مورد ارزیابی قرار دهند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس، با اشاره به ضرورت اجرای چنین مانورهایی اظهار کرد: این برنامه‌ها فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف سیستم مدیریت بحران و بهبود فرآیندهای امداد و نجات است.

علیرضا امیری همکاری مستمر دستگاه‌ها را شرط اصلی حفظ ایمنی و تضمین خدمات‌رسانی به شهروندان دانست.

مسئول کمیته بحران و پدافند غیرعامل این اداره‌کل نیز گفت: این مانور به‌صورت تمام‌عیار و با حضور همزمان همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان برگزار می‌شود.

به گفته محسن کدیور، پس از پایان مانور، نتایج به‌طور دقیق ارزیابی خواهد شد و اداره‌کل راهداری طبق مأموریت‌های سازمانی، مشارکتی ویژه و گسترده در اجرای این برنامه خواهد داشت.

انتهای پیام/