خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس فتا استان خبرداد؛

دستگیری هکر‌های جوان با ٤٠ میلیارد برداشت غیر‌مجاز

دستگیری هکر‌های جوان با ٤٠ میلیارد برداشت غیر‌مجاز
کد خبر : 1719784
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس فتا استان از دستگیری ٣ کلاهبردار که با دسترسی غیر‌مجاز به شبکه اجتماعی یک شهروند، مبلغ ٤٠ میلیارد ریال از حساب رمز ارز وی برداشت کرده بودند، خبرداد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ امیر حسین سلیمانی در تشریح این خبر گفت: مردی ٣۵‌ساله با مراجعه به این پلیس مدعی شد که فرد یا افرادی با دسترسی غیر‌مجاز شبکه اجتماعی توانسته‌اند به رمز کیف پول ارز دیجیتالی وی دسترسی و مبلغ ٤٠ میلیارد ریال برداشت کنند که موضوع بلافاصله در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ سلیمانی ادامه داد: ماموران پس از اقدامات فنی موفق شدند ٣ نفر را در یکی از استان‌های غرب کشور شناسایی و آنها را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی گفت: متهمین در ابتدا منکر هرگونه اقدام مجرمانه شدند، ولی پس از مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشودند و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.

رییس پلیس فتا استان فارس در پایان با بیان اینکه شهروندان باید همیشه تایید دو مرحله‌ای شبکه‌های اجتماعی خودشان را فعال نمایند، گفت: بهتر است به‌منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، دانش و آگاهی خود را بالا ببرند، از ذخیره رمز‌ عبور و نام کاربری خود بر روی گوشی‌ اکیدا خودداری کنند و در تراکنش‌های انتقال از صرافی‌ها، از رمز‌های یک بار مصرف ایمیلی استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات