رئیس پلیس فتا استان خبرداد؛
دستگیری هکرهای جوان با ٤٠ میلیارد برداشت غیرمجاز
رئیس پلیس فتا استان از دستگیری ٣ کلاهبردار که با دسترسی غیرمجاز به شبکه اجتماعی یک شهروند، مبلغ ٤٠ میلیارد ریال از حساب رمز ارز وی برداشت کرده بودند، خبرداد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ امیر حسین سلیمانی در تشریح این خبر گفت: مردی ٣۵ساله با مراجعه به این پلیس مدعی شد که فرد یا افرادی با دسترسی غیرمجاز شبکه اجتماعی توانستهاند به رمز کیف پول ارز دیجیتالی وی دسترسی و مبلغ ٤٠ میلیارد ریال برداشت کنند که موضوع بلافاصله در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ سلیمانی ادامه داد: ماموران پس از اقدامات فنی موفق شدند ٣ نفر را در یکی از استانهای غرب کشور شناسایی و آنها را دستگیر کنند.
این مقام انتظامی گفت: متهمین در ابتدا منکر هرگونه اقدام مجرمانه شدند، ولی پس از مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشودند و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.
رییس پلیس فتا استان فارس در پایان با بیان اینکه شهروندان باید همیشه تایید دو مرحلهای شبکههای اجتماعی خودشان را فعال نمایند، گفت: بهتر است بهمنظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیفهای الکترونیکی خود، دانش و آگاهی خود را بالا ببرند، از ذخیره رمز عبور و نام کاربری خود بر روی گوشی اکیدا خودداری کنند و در تراکنشهای انتقال از صرافیها، از رمزهای یک بار مصرف ایمیلی استفاده کنند.