افزایش روند آلودگی هوا در شهرهای آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده، با بیان اینکه برای مواجهه با این شرایط جوی هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، افزود: در صورت عدم مهار منابع آلاینده و عدم رعایت دستورالعمل های مربوط به کاهش آلودگی از سوی واحدهای صنعتی و رانندگان خودروهای شخصی، شاخص آلودگی هوا به سطح نارنجی می رسد.

وی اظهار کرد: با ادامه این وضعیت انتظار می رود وضعیت هوا برای تمام گروه ها ناسالم شود و از کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان از جمله تبریز، آذرشهر، اسکو، سهند، بناب، مراغه، عجبشیر، ملکان، هشترود، میانه، چاراویماق، شبستر، شرفخانه، مرند و جلفا کاسته می شود و در برخی نواحی دید افقی کاهش می یابد.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی بر مدیریت بهینه مصرف سوخت های فسیلی، کنترل فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیرضروری به مرکز شهرها و اجتناب از انجام فعالیت های ورزشی در فضای باز تاکید کرد.

پیش بینی بارش باران و کاهش دما در استان

اصغرزاده، ادامه داد: از بعد از ظهر شنبه با نفوذ سامانه ضعیفی به جو استان و عدم کاهش رطوبت ابرها در اثر افزایش آلاینده های جوی، احتمال بارش باران در روزهای یکشنبه تا سه شنبه در استان وجود دارد که در این صورت از میزان آلودگی هوا کاسته می شود.

وی با بیان اینکه تا اواسط هفته آینده تغییرات دمایی قابل توجهی در استان روی نمی دهد، یادآور شد: از روز سه شنبه دمای هوای استان چهار تا پنج درجه سانتیگراد نسبت به دمای امروز کاهش می یابد.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته خواجه با دمای منفی هفت درجه و ملکان با دمای ۱۶ درجه سانتیگراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.

اصغرزاده، افزود: دمای تبریز در این بازه زمانی در گرمترین زمان به ۱۱ درجه و در سردترین زمان به صفر درجه رسید و دمای فعلی ( ۸:۴۵) این شهر یک درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت فرقی نکرده است.

انتهای پیام/