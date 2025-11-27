خبرگزاری کار ایران
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

کاهش ۱۸ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی طی هفت ماهه امسال

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد: در هفت ماه نخست سال جاری، ۲۹۲ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایلنا، علی عباسی گفت: شهرستان‌های ساری با ۴۴ نفر، بابل با ۴۳ نفر و آمل با ۴۰ نفر بیشترین تعداد فوتی‌ها را در حوادث رانندگی داشته‌اند. جالب است که شهرستان رامسر هیچ مورد فوتی گزارش نکرده است.

بیشترین تلفات در محورهای برون‌شهری

از مجموع ۲۹۲ نفر کشته‌شده در حوادث رانندگی، ۲۱۰ نفر در تصادفات برون‌شهری، ۷۷ نفر در حوادث درون‌شهری و ۵ نفر در جاده‌های روستایی جان باختند.

افزایش ۶ درصدی مصدومان تصادفات

در همین مدت، ۹ هزار و ۳۲ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

لزوم توجه به فرهنگ‌سازی و رعایت مقررات رانندگی

عباسی تأکید کرد که رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی است. او برای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی، بر لزوم توجه بیشتر به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی و برنامه‌ریزی پیشگیرانه، در ارتقای آگاهی عمومی مردم و کاهش آمار کشته‌ها و مصدومان مؤثر باشند.

علت انحراف ستون فقرات