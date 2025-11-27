خبرگزاری کار ایران
یک مسئول انتظامی خبرداد؛

اجرای طرح امنیت محله محور و آرامش در شهر سلسله

فرمانده انتظامی سلسله اجرای طرح امنیت محله محور و آرامش در شهر و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «محمد بوستان افروز» روز پنجشنبه ششم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگار ان اظهار داشت: درراستای ارتقاء احساس امنیت و برخورد با مجرمان و هنجارشکنان، طرح آرامش در شهر و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با هماهنگی قضایی در چند روز گذشته در این شهرستان به مرحله اجرا در آمد. 

وی افزود: ماموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی مخفیگاه متهمان را شناسایی و درعملیات‌های متعدد ۷ سارق، ۹ قاچاقچی کالا، ۲ کلاهبردار، ۷ خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر و جمع آوری کردند. 

این مقام انتظامی در ادامه گفت: در این طرح تعداد ۱۲۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به علت‌عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی، شیشه دودی، نداشتن مدارک شناسایی، مزاحمت خیابانی توقیف شند. 

فرماندهی انتظامی شهرستان سلسله تصریح کرد: از متهمان ۱۱ قبضه سلاح غیر مجاز، مقدار ۲ کیلو گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی و ۱۴ فقره انواع سرقت کشف شد. 

سرهنگ بوستان افروز بیان داشت: آرامش در شهر و کاهش جرم از وظایف ذاتی فرماندهی انتظامی بوده و همه باید جهت تامین این آرامش با یکدیگر همکاری و تلاش کنند همچنین متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شدند.

