قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال صعود است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان و هر دلار ۱۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۲ هزار و ۵۵۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.