خبرگزاری کار ایران
سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: از هفته آینده سامانه بارشی وارد استان می شود و شاهد بارش باران در برخی مناطق استان خواهیم بود.

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: از روز یکشنبه با افزایش ابر بارش های پراکنده ای در سطح استان به خصوص   در نواحی غربی  و شمال غرب را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه از روز شنبه  وزش باد در استان پیش بینی می شود افزود: در ارتفاعات استان بارش به صورت برف خواهد بود و از رانندگان درخواست می شود که در صورت تردد از گردنه های استان تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

نوروزی بیان کرد: امروز شهرکرد با کمینه دمای هشت درجه زیر صفر سردترین  مرکز استان در کشو گزارش شد.

وی در پایان گفت: همچنین سرخون   با کمینه دمای ۲۴ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شد.

 

