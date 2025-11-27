سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: از روز یکشنبه با افزایش ابر بارش های پراکنده ای در سطح استان به خصوص در نواحی غربی و شمال غرب را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه از روز شنبه وزش باد در استان پیش بینی می شود افزود: در ارتفاعات استان بارش به صورت برف خواهد بود و از رانندگان درخواست می شود که در صورت تردد از گردنه های استان تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

نوروزی بیان کرد: امروز شهرکرد با کمینه دمای هشت درجه زیر صفر سردترین مرکز استان در کشو گزارش شد.

وی در پایان گفت: همچنین سرخون با کمینه دمای ۲۴ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شد.

